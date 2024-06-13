تراجع أسعار الدواجن اليوم الخميس بالمزرعة والأسواق

أسعار الدواجن اليوم الخميس.. شهدت أسعار الفراخ خلال تعاملات اليوم الخميس 13-6-2024 في الأسواق المصرية والمحلات ولدى التاجر، حالة من التراجع الملحوظ، إذ سجل سعر الفراخ البيضاء نحو 88 جنيهًا في أرض المزرعة.

ورغم ما شهدته الأيام الماضية، من حالة تحسن ملحوظ في أسعار الفراخ اليوم لمختلف الأنواع في بورصة الدواجن اليوم، خلال تعاملات البيع والشراء، سواء على مستوى المزرعة أو محلات التجزئة بجميع الأسواق على مستوى الجمهورية، وكانت أسعار الدواجن للأنواع المختلفة، قد شهدت تباين ملحوظ، بسبب اختلاف الشركة المنتجة، ولكن أسعارها تراوحت للتجار تسليم المزرعة بين 88 جنيهًا و104 جنيهات.

وسبق أن أشارت شعبة الثروة الداجنة، في تقرير لها، إلى استمرارية التباين في أسعار الدواجن اليوم خلال تعاملات السوق بشكل ملحوظ، جاءت نظير الارتفاعات التي شهدتها خلال الفترة الماضية والتي ما زالت تؤثر عليها حتى الآن، وسجلت الدواجن اليوم بالسوق الأسعار التالية وفق آخر تقارير صادرة من بورصة الدواجن

وفي هذا السياق تقدم بوابة الوفد الإلكترونية، أسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم الخميس، وجاءت أسعارها على النحو الاتي:

أسعار الدواجن اليوم الخميس لدى التاجر

أسعار الفراخ البيضاء

سجلت أسعار الدواجن البيضاء في أرض المزرعة تراجعًا وصلت إلى 88 جنيهًا، ويعود ذلك نتيجة وفرة المعروض وضخ الدولة لكميات كبيرة من الدواجن المجمدة.

أسعار الفراخ الساسو

كما هبطت أسعار الدواجن الساسو لتباع بنحو 104 جنيهات.

سجل سعر الكتكوت الأبيض 24.25 جنيه.

سعر الكتكوت البلدي

سجل سعر الكتكوت البلدي 8 جنيهات.

سعر الكتكوت الساسو

سجل سعر الكتكوت الساسو 20 جنيهًا.

أسعار الكتاكیت البیضاء الیوم في مصر

وفى عدد من الشركات الخاصة بالدواجن، وفقًا لما نشرته شركة المرشد للدواجن قد وصل سعر الكتكوت اليوم كالتالي:

سعر الكتكوت شركة القاهرة للدواجن 34 جنيهًا «أربو».

سعر الكتكوت شركة نيوهوب إيجيبت للدواجن 36 جنيهًا.

سعر الكتكوت شركة الفيروز للدواجن 29.5 جنيه.

سعر الكتكوت الوطنية للدواجن 36 جنيهًا «كب».

سعر الكتكوت شركة الوداي للدواجن 33 جنيهًا «روص».

سعر الكتكوت شركة العناني 34 جنيهًا.

سعر الكتكوت مجموعة مكة المكرمة ابيض 35 جنيهًا وساسو 20 جنيهًا.

سعر الكتكوت شركة رواد النيل 33.5 جنيه.

أسعار البط اليوم

سجل سعر البط المسكوفي في المزرعة 44 جنيهًا عمر يوم.

ووصل سعر البط الفرنساوي إلى 15.5 جنيه عمر يوم.