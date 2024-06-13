النشاط البدني أسهل طريقة لوقف شيخوخة القلب

النشاط البدني الأكثر اعتدالا يمكن أن يحسن صحة القلب بشكل كبير إذا كنت تفعل ذلك كل يوم، وتجبر الحركة المنتظمة الخلايا البشرية على الالتزام بإيقاع صحي للتجديد، مما يقمع العمليات الالتهابية التي تؤدي إلى التعب وأمراض القلب، كما يعتقد علماء من جامعة هارفارد.

وخلال سلسلة من التجارب، ولدت الفئران المختبرية 4 مرات أكثر من خلايا عضلة القلب الجديدة إذا كانت تشارك في عجلة الجري يوميا.



وهذا الاكتشاف مهم في إعادة تأهيل ضحايا النوبات القلبية، الذين هم في غاية الأهمية لخلايا القلب الجديدة بالإضافة إلى ذلك، أثبت العلماء أن الأحمال مفيدة أيضا للناس مع تقدمهم في العمر.

ويتطلب الحفاظ على صحة القلب الحفاظ على التوازن بين خلايا عضلة القلب المفقودة والمنشأة حديثا، ويقول مؤلفو الدراسة، إن فقدان الخلايا نتيجة لأي ضرر مرضي أو مجرد شيخوخة، ويجب استبدال الخلايا الميتة بخلايا جديدة.

ويظهر بحثنا أن النشاط البدني يسمح لك بالحفاظ على هذا التوازن بشكل مثالي ويمكنك أن تجعل قلبك أصغر سنا من خلال ممارسة الرياضة كل يوم، وإن كان ذلك لفترات قصيرة من الزمن.

يذكر MedicForum أن قلب الإنسان لديه قدرة منخفضة نسبيا على التنظيم الذاتي، وحتى الشباب يقومون بتحديث حوالي 1٪ من خلايا عضلة القلب سنويا ومع ذلك، ينخفض هذا العدد مع تقدم العمر، ويرتبط فقدان خلايا القلب الذي لا يمكن إصلاحه بتهديد الإصابة بفشل القلب القاتل.

ما هي الشيخوخة

الشيخوخة هي التغيرات الطبيعية المستمرة والتدريجية التي تطرأ على الجسد اعتبارًا من بدايات البلوغ وتبدأ العديد من وظائف الجسم بالتراجع في بدايات منتصف العمر.

ولا يوجد سن محدد يمكن اعتباره سن الدخول في مرحلة الشيخوخة ولكن، جرى التعارف على أن عمر 65 سنة هو العمر الذي يشير إلى بداية سن الشيخوخة

والشيخوخة المبكرة تحدث نتيجة لتغيُّر في جين واحد ينتج هذا الجين، المعروف باسم لامين A، البروتين اللازم لثبيت مركز الخلية، والمعروف باسم النواة، ودعمه. وعندما يحدث تغيُّر في جين لامين A، فإنه ينتج بروتينًا معيبًا يُسمى بروغيرين. ويسبب بروتين بروغيرين عدم استقرار الخلايا، ومن ثم فهو يؤدي على ما يبدو إلى حدوث الشيخوخة المبكرة (الشُياخ).

نادرًا ما يتوارث أفراد العائلة هذا الجين المتحوِّر الذي يُسبب الإصابة بالشُياخ. وفي أغلب الحالات، يطرأ هذا التغيُّر النادر على الجين المسبب للشُياخ مصادفةً.



