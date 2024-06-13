رئيس جامعة حلوان الأهلية يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد الأضحى

تقدم الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الأهلية، بالأصالة عن نفسه وعن النواب، وعمداء الكليات، ومنسقي البرامج، والجهاز الإداري، بأسمى التهاني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وقيادات الدولة والشعب المصرى، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

ودعا رئيس جامعة حلوان الأهلية المولى عز وجل أن يديم الازدهار والاستقرار على وطننا الغالي، ويحفظ شعب مصر، ويديم عليه الخير والسعادة.

كما هنأ الدكتور السيد قنديل أسرة جامعة حلوان الأهلية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أعاده الله عليهم وعلى أسرهم بالخير واليمن والبركات.

جامعة حلوان الأهلية تكرم الطلاب المتفوقين في كلية العلوم

أقامت كلية العلوم في جامعة حلوان الأهلية حفلا لتكريم الطلاب المتفوقين الحاصلين على المراكز العشرة الأولي على مستوى برنامج العلوم الحيوية والهندسة الوراثية في الفصل الأول للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤.

ويأتي ذلك في إطار حرص الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الأهلية على تحفيز الطلاب المتفوقين.

وأكد الدكتور السيد قنديل حرص جامعة حلوان الأهلية على توفير بيئة تعليمية متميزة تعزز قدرات الطلاب، مشيرا إلى توفير كل سبل الدعم لطلاب الجامعة لإعداد خريجين مؤهلين لسوق العمل وقادرين على المنافسة من خلال برامج تعليمية حديثة.

أقيمت فعاليات التكريم برعاية الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وتحت إشراف الدكتور مجدي الحجري عميد كلية العلوم، والدكتور محمد عمران منسق برنامج التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية، والدكتوره منار فودة مسجل البرنامج، وشهد التكريم تقديم شهادات تقديرية للطلاب المتفوقين والتقاط الصور التذكارية معهم.

وأعرب الدكتور مجدي الحجري عن سعادته بمستوى طلاب البرنامج، مؤكدا دعمه الكامل لهم وحرصه على الارتقاء بمهاراتهم العملية التي تؤهلهم لسوق العمل.

وأوضح الدكتور محمد عمران أن مستوى طلاب البرنامج يعكس المجهود الكبير الذي يقوم به أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة. كما طالب الطلاب ببذل المزيد من الجهد للحفاظ على مستواهم المتميز.