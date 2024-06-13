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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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عودة دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.. فيديو

ميناء رفح البري
ميناء رفح البري

تحدث محمد عادل مراسل قناة "إكسترا نيوز" تطورات الأوضاع في معبر رفح كرم أبو سالم، في ظل تضييق الخناق الذي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأفاد مراسل "إكسترا نيوز" بعودة عملية دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من جديد عبر معبر كرم أبوسالم بعدما أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي دون دخول أي مساعدات نهائيًا إلى الجانب الفلسطيني في إطار التعنت الإسرائيلي المستمر.

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وأضاف "عادل": "دخلت اليوم حوالي 182 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية عبرت معبر كرم أبوسالم واتجهت إلى الأراضي الفلسطينية من بينهم 12 شاحنة محملة بالمواد الغذائية والمراتب عادت مرة أخرى دون تفريغ الحمولة؛ بسبب رفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي".

وتابع مراسل "قناة "إكسترا نيوز": "12 شاحنة محملة بالوقود بين السولار والغاز عبرت معبر كرم أبوسالم، شاحنات الغاز أفرغت حمولتها في الجانب الآخر، بينما عادت شاحنات السولار دون أن تفرغ حمولتها".

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