الخميس 13 يونيو 2024
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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خبير عسكري لبناني: أمريكا تدير الحرب منذ بدايتها في غزة ولبنان

بايدن ونتنياهو
بايدن ونتنياهو

قال عمر معربوني الخبير العسكري اللبناني، إنّ الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تدير الحرب منذ بدايتها سواء في قطاع غزة أو لبنان، لافتا أن واشنطن هي وحدها فقط من تستطيع الضغط على إسرائيل لإيقاف الحرب.

وأضاف في مداخلة على الهواء مع الإعلامية دينا زهرة، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ هناك مؤشرات بدأت تظهر حول احتمالية الذهاب إلى تصعيد أكبر بكثر عما موجود الآن، وهذا يحمل الكثير من المخاطر.

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لبنان: جيش الاحتلال يستهدف بنيران المدفعية أطراف كفر شوبا جنوبي البلاد

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إسرائيل تُحمل مسؤولية تدهور الأمن على الحدود إلى لبنان وحزب الله وإيران

وتابع: «رأينا امس عمليات استثنائية من قبل حزب الله اللبناني استهدفت المواقع العسكرية الإسرائيلية بشكل اساسي وواسع، وسُجل أكثر من 20 عملية عسكرية وأُطلق أكثر من 270 صاروخ وهو العدد الأكبر منذ اندلاع المواجهة بينهم، فبدأنا نلاحظ هذه الأيام مؤشرات يمكن أنّ تأخذ الأمور إلى مواجهة اوسع على خلالف المواجهة التي كانت قائمة قبل أيام».

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