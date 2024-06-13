الأهلي المصري يحصل على شهادة الجودة (ISO 9001) في الامداد اللوجيستي

لأول مرة في القطاع المصرفي المصري..

أعلن البنك الأهلي المصري عن حصوله على شهادة الجودة (ISO 9001)في مجال الامداد اللوجيستي والمخازن من قبل هيئة المواصفات البريطانية"bsi " ، وهي واحدة من المؤسسات الدولية المميزة والرائدة دوليا في مجال تقييم أنظمة الجودة في مختلف المؤسسات العالمية، وهو ما يعد إنجاز غير مسبوق على مستوى القطاع المصرفي المصري وبما يعزز ريادة البنك الأهلي المصري في التوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مختلف المجالات.

أعرب هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري عن اعتزازه بحصول البنك على تلك الشهادة كأول بنك مصري يحصل عليها في هذا المجال والتي تعكس كفاءة فريق عمل مجموعة الدعم الإداري ويدعم ثقة وتقدير المؤسسات الدولية في نظم ومعايير إدارة البنك الأهلي المصري لمختلف أعماله كأحد أعمدة الاقتصاد المصري، مؤكدا على قدرة البنك وحرصه على تطبيق أعلى معايير الجودة في مختلف القطاعات واستخدام الأساليب والإجراءات التي تواكب التطور في هذا المجال والمطبقة في المؤسسات الكبرى لتحقيق أعلى معدلات الأداء في تقديم الخدمات المختلفة.

ومن جانبه توجه يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري بالشكر والتقدير لكافة الكوادر البشرية والكفاءات المدربة بمجموعة الدعم الإداري بالبنك على الجهود المبذولة وسرعة الأداء والتنظيم والرقابة الفعالة التي تدعم مختلف خطوط الاعمال بالبنك، مشيرا الى اهتمام الإدارة بتوفير كافة متطلبات العمل بأعلى مستوى فني واقل تكلفة بما يساهم في تحقيق مستهدفات واستراتيجيات البنك بكفاءة وانسيابية.

وأكد حسام الحجار رئيس مجموعة الدعم الإداري بالبنك الأهلي المصري على انعكاس تلك الشهادة على بذل المزيد من الجهد من جانب كافة العاملين بمجموعة الدعم الإداري للاستمرار في تحقيق إنجازات للبنك الأهلي المصري، مشيرا الى أن الهدف الأساسي لمجموعة الدعم الاداري والقطاعات التي تقودها هو تحقيق الاستدامة في مجال الامداد اللوجستي وتطبيق المعايير الدولية والاهتمام بسلاسل الامداد واستدامتها وتقليل المخاطر لأقل درجة ممكنة في ظل كافة التحديات لتحقيق أعلي معايير الجودة في الأداء.