البنك الأهلي يطلق تحديثات على "حساب الأهلي وسيط Escrow" لإتمام وإدارة الصفقات للأفراد والشركات

أعلن البنك الأهلي المصري عن إجراء تحديثات جديدة على منتج "حساب الاهلى وسيط Escrow " والذي تم إطلاقه عام 2021 بهدف تقديم أفضل خدمة لكافة العملاء الحاليين والمرتقبين، وتتمثل هذه التحديثات في إتاحة خدمة One Transaction Deal لتنفيذ العمليات المالية بطريقة سريعة وآمنة.

حيث صرح يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس الادارة، إن البنك الأهلي المصري من أوائل البنوك التي قدمت هذا المنتج من خلال طلب موحد وبدون الحاجة لصياغة عقد وذلك في حالة الحسابات ذات المعاملة الواحدة، مشيرا إلى أن الحساب الجديد يأتي تماشيا مع سعي البنك المستمر لتقديم أفضل خدمة لعملائه الحاليين والمرتقبين وضم شرائح جديدة من العملاء ودمج تعاملاتهم داخل القطاع المصرفي لتصبح تحت مظلته، مضيفا أن هذه الخدمة تضمن لكافة العملاء من الأفراد والشركات تأمين صفقاتهم وتوفر المناخ المناسب والآمن لإتمام تلك الصفقات.

ومن جانبه أوضح أحمد السعيد الرئيس التنفيذي للاستثمارات وأمناء الاستثمار بالبنك الأهلي المصري ان خدمة One Transaction Deal تم إضافتها على حساب " الاهلى وسيط Escrow " لضمان تنفيذ المعاملات المالية بطريقة سريعة وآمنة من خلال فتح حساب وسيط داخل البنك الاهلى المصري وايداع قيمة الصفقة به منها (بيع / شراء العقارات/ سيارات.....)، وتنفيذ شروط أطراف التعاقد فور استيفاء المستندات الخاصة بتلك الصفقة وبدون عقد وذلك في خلال 24 ساعة وبمصاريف مناسبة.

وأشار السعيد الى ان تلك الخدمة تنضم الى جانب الخدمات المتاحة حاليا على " حساب الأهلي الوسيط" وهي Multi Transaction Deal والتي تتيح لكافة شرائح العملاء من الأفراد والشركات تنفيذ معاملات مالية متعددة من خلال كتابة عقد اتفاق غير منمط وبشروط محددة يتم تنفيذها من خلال البنك لصالح أطراف التعاقد بالإضافة الى إدارة محافظ الشيكات الآجلة من خلال تطبيق Cheque Wallet والذي يتيح متابعة محفظة الشيكات الآجلة بكفاءه وفاعليه واستخراج تقارير واحصائيات عنها بكل سهولة ويسر.