الزراعة: فحص أكثر من مليون طن بطاطس منذ بداية الموسم

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تجاوز كميات البطاطس التي تم فحصها للتصدير من خلال مشروع حصر ومكافحة العفن البني في البطاطس، المليون طن، وذلك منذ بداية الموسم وحتى اليوم.

تحقيق طفرة كبيرة

ومن ناحيتها أكدت الدكتورة نجلاء بلابل مدير المشروع، ان ذلك يأتي نتيجة لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتطوير معامل المشروع ورفع كفاءته، وزيادة قدرته الاستيعابية، وتنمية مهارات العاملين به، الأمر الذي ساهم في تحقيق طفرة كبيرة في المشروع، الأمر الذي ساهم في تنمية وزيادة صادرات مصر من محصول البطاطس، والذي أصبح يحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية المصرية، بعد محاصيل الموالح.

واوضحت أن إجمالي الكميات التي تم فحصها من خلال معامل المشروع، لتصديرها الى الخارج بلغت حتى الآن ومنذ بداية الموسم حوالي مليون و ٢٢ الف و ٩٤٢ طن، تمثل ٤١ الف و ١٦٠ عينة.

واشارت بلابل الى توفق الكميات التي تم فحصها للتصدير الى دول الاتحاد الأوروبي، حيث بلغت حوالي ٥٧٢ الف و ١٦٩ طن، تمثل ٢٤ ألفًا و ٦٥٧ عينة، ذلك فضلا عن ١٢٢ الف و ٩٧٨ طن الى دولة روسيا تمثل ٤٤٩٧ عينة.

دول أجنبية

وأضافت مدير المشروع أن اجمالي العينات التي تم فحصها للتصدير الى الدول العربية بلغت حوالي ٩٣١٧ عينة تمثل ٢٥٣ الف و ٣٠٩ طن، بينما ما تم فحصه للتصدير الى دول اجنبية أخرى بلغ حوالي ٧٤ الف و ٤٨٦ طن، تمثل ٢٦٨٩ عينة.