تجديد اعتماد الأكاديمية الطبية العسكرية كمركز تعليمى وتدريبى للكلية الملكية للجراحين

شهدت الأكاديمية الطبية العسكرية مراسم تجديد الإعتماد كمركز تعليمى وتدريبى للكلية الملكية للجراحين بالمملكة المتحدة فى المنطقة العربية والشرق الأوسط ، وكذا اعتماد معهد الطب البحرى والأعماق ومعهد طب الطيران والفضاء العسكرى كمراكز متميزة فى مجالات التعليم الطبى.

وخلال المراسم ألقى اللواء طبيب طارق رفعت النجدى رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية كلمة إستعرض فيها جهود الأكاديمية في تأهيل الكوادر الطبية للأطباء المصريين والوافدين فى مجال الدراسات التخصصية والبحوث الطبية والتطبيقية وفقاُ لأرقى معايير الجودة فى التعليم الطبى ، مشيراً إلى حرص الأكاديمية على مواكبة التطور العلمى المتلاحق لتأهيل أجيال من الأطباء المتسلحين بأحدث العلوم الطبية التخصصية.

وألقى الدكتور تيم مايكل رئيس الكلية الملكية للجراحين بالمملكة المتحدة كلمة أشاد فيها بالتعاون مع الأكاديمية لمد جسور التعاون فى مجالات التعليم الطبى مشيداً بالمستوى المتميز الذى تتمتع به الأكاديمية الطبية العسكرية.

حضر مراسم التسليم اللواء طبيب عيد الطويل مستشار وزير الدفاع للتعليم الطبى والأجهزة التعويضية وعدد من قادة القوات المسلحة.

جاء ذلك إستمراراً لتطوير منظومة التعليم والتأهيل الطبى رفيع المستوى داخل المؤسسات الطبية بالقوات المسلحة



