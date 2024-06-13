وزير الدفاع الأمريكي: العمل على توفير نظام باتريوت وأنظمة دفاعية أخرى لأوكرانيا

أعلن وزير الدفاع الأمريكي، أنه تم العمل على توفير نظام باتريوت وأنظمة دفاعية أخرى لأوكرانيا لمساعدتها في حربها ضد روسيا، وفقا لما ذكرته فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

زيلينسكي يعلن توقيع اتفاقية مع اليابان والولايات المتحدة





وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم (الخميس)، أنه سيوقع اتفاقات أمنية مع الولايات المتحدة واليابان على هامش قمة «مجموعة السبع» في إيطاليا، مضيفا أنه يتوقع اتخاذ “قرارات مهمة” خلالها، وفق ما أوردته"وكالة الصحافة الفرنسية".

زيلينسكي سوعد بتوقيع إتفاقية مع اليابان و الولايات المتحدة

وقال زيلينسكي إن "جزءا كبيرا (من القمة) سيُكرس لأوكرانيا، لدفاعنا وصمودنا الاقتصادية. ونتوقع قرارات مهمة اليوم"، مضيفا أنه سيوقع على الاتفاقات الأمنية عقب لقاءات ثنائية مع قادة الولايات المتحدة واليابان.

وقبل سفرزيلينسكي إلى إيطاليا لحضور اجتماعات “مجموعة السبع”، وافق الرئيس الأميركي جو بايدن على إرسال نظام دفع جوي أميركي من طراز باتريوت إلى أوكرانيا بعد سلسلة من النقاشات والاجتماعات حول كيفية تلبية احتياجات أوكرانيا وتعزيز دفاعاتها الجوية في وجه التقدم الذي تحرزه القوات الروسية في خاركيف وأقاليم دونباس.

يذكر أن أعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية لمنطقة خيرسون، اليوم /الخميس/، قيام القوات الروسية بقصف 19 مدينة في المنطقة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونقلت وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية الرسمية عن أولكسندر بروكودين رئيس الإدارة العسكرية للمنطقة قوله - في بيان له - "إن روسيا قصفت مناطق سكنية في خيرسون، مما أسفر عن تدمير عدة منازل ومنشأة زراعية وخط غاز".