الخميس 13 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

إصابة 10 أشخاص في حادث سير بالطريق الساحلي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهدت محافظة البحيرة، حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة نصف نقل بالطريق الدولي الساحلي، نتج عنه اصابة 10 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، وتم نقل المصابين إلي مستشفي رشيد المركزي لتلقي العلاج اللازم ، وأحيلت الواقعة إلي النيابة التي تولت التحقيق.

حادث نقل في البحيرة

إنتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الواقعة ، وتم نقل المصابين إلي مستشفي رشيد المركزي لتلقي العلاج اللازم ، وأحيلت الواقعة إلي النيابة التي تولت التحقيق .

تلقي اللواء محمود هويدي مدير أمن البحيرة إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة، وعلي الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث ، حيث أكدت المعاينة تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة نصف نقل بالطريق الدولي الساحي .

أسفرت الواقعة عن إصابة 10 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم .

تم نقل المصابين إلي مستشفي رشيد المركزي لتلقي العلاج اللازم ، وأحيلت الواقعة إلي النيبة التي تولت التحقيق .

 

مواد متعلقة

طقس شديد الحرارة يضرب قرى ومدن البحيرة

نقيب عام الأطباء بمصر يتفقد معهد الأورام بدمنهور

نقيب أطباء مصر يتفقد مستشفيات البحيرة

نائب محافظ البحيرة تتفقد أعمال رصف شوارع كفر الدوار

البحيرة تناقش التيسير على المواطنين في إجراءات التصالح

البحيره تقرر فتح المجازر لذبح أضاحي العيد بالمجان

إعداد لائحة خاصة للمحفوظات بجامعة دمنهور

توريد 228 ألف طن قمح لشون وصوامع البحيرة

الجريدة الورقية