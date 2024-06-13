إصابة 10 أشخاص في حادث سير بالطريق الساحلي

شهدت محافظة البحيرة، حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة نصف نقل بالطريق الدولي الساحلي، نتج عنه اصابة 10 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، وتم نقل المصابين إلي مستشفي رشيد المركزي لتلقي العلاج اللازم ، وأحيلت الواقعة إلي النيابة التي تولت التحقيق.

حادث نقل في البحيرة

إنتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الواقعة ، وتم نقل المصابين إلي مستشفي رشيد المركزي لتلقي العلاج اللازم ، وأحيلت الواقعة إلي النيابة التي تولت التحقيق .

تلقي اللواء محمود هويدي مدير أمن البحيرة إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة، وعلي الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث ، حيث أكدت المعاينة تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة نصف نقل بالطريق الدولي الساحي .

أسفرت الواقعة عن إصابة 10 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم .

تم نقل المصابين إلي مستشفي رشيد المركزي لتلقي العلاج اللازم ، وأحيلت الواقعة إلي النيبة التي تولت التحقيق .