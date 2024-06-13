الخميس 13 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

أسعار الدولار أمام الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

الدولار
الدولار

 شهدت أسعار الدولار الأمريكي، خلال منتصف تعاملات اليوم الخميس، وقبل الإجازة الأسبوعية بيوم في البنوك المصرية، استقرارًا، وفقًا لآخر تحديثات شاشات عرض البنوك المصرية.

 وفي هذا السياق تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية، أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري خلال منتصف تعاملات اليوم الخميس في البنوك المصرية، والشركات المصرفية، وتحرص الوفد على تقديم المعلومات كافة الاقتصادية والسعرية اللازمة للعملات كافة والسلع منها  الغذائية للوقوف على آخر المستجدات التي تطرأ على الساحة، لاسيما سعر الدولار الذي جاء على النحو الآتي:

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إزالة 33 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالفيوم

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خبير سياسات دولية: السيسي دافع عن القضية الفلسطينية في العالم كله

أسعار الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الخميس 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

 

 سجل الدولار فى البنك المركزي المصري نحو 47.50 جنيه للشراء، و47.60 للبيع.

أسعار الدولار في بنك الإمارات دبي الوطني:

سجل الدولار فى بنك الإمارات دبي الوطني نحو 47.51 جنيه للشراء، و47.61 للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني:

سجل الدولار فى بنك الكويت الوطني نحو 47.50 جنيه للشراء، و47.60 للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة:

سجل الدولار فى بنك البركة نحو 47.50 جنيه للشراء، و47.60 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد:

سجل الدولار فى البنك الأهلي المتحد نحو 47.50 جنيه للشراء، و47.60 للبيع

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:

سجل الدولار فى البنك الاهلي المصري نحو 47.51 جنيه للشراء، و47.61 للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي:

سجل الدولار فى بنك فيصل الإسلامي نحو 47.50 جنيه للشراء، و47.60 للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي:

سجل الدولار فى البنك العربي الافريقي الدولي نحو 47.65 جنيه للشراء، و47.75 للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية:

سجل الدولار فى بنك التنمية الصناعية نحو 47.65 جنيه للشراء، و47.75 للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس:

سجل الدولار فى بنك قناة السويس نحو 47.51 جنيه للشراء، و47.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري:

سجل الدولار فى بنك أبوظبي التجاري نحو 47.50 جنيه للشراء، و47.60 للبيع.

 

 

 

 

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