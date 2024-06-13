أفريقيا.. اكتشاف مواد أفيونية أقوى من الهيروين تظهر بين متعاطي المخدرات

لأول مرة في أفريقيا، اكتشاف آثار المواد الأفيونية الاصطناعية القوية للغاية المعروفة باسم nitazenes في بعض الأدوية المستخدمة في القارة.

مواد أفيونية اصطناعية

أصدرت المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة تقريرا يركز على سيراليون وغينيا بيساو يوم الأربعاء (12 يونيو).

يعتمد على الاختبار الكيميائي للكوش ، وهو مشتق من القنب الممزوج بالعقاقير الاصطناعية مثل الفنتانيل والترامادول والمواد الكيميائية مثل الفورمالديهايد.

وجد الباحثون أنه في سيراليون ، تم العثور على 83 ٪ من العينات تحتوى على nitazenes ، بينما في غينيا بيساو تم تحديدها في 55 ٪.

النيتازين، المواد الأفيونية الاصطناعية القوية، تستخدم منذ فترة طويلة في أوروبا وأمريكا الشمالية وكذلك في آسيا حيث ارتبطت بوفيات الجرعات الزائدة.

يمكن أن يكون بعضها أقوى بما يصل إلى 100 مرة من الهيروين وما يصل إلى 10 مرات أكثر قوة من الفنتانيل ، مما يعني أنه يمكن للمستخدمين الحصول على تأثير من كمية أقل بكثير، ما يعرضهم لخطر متزايد من الجرعة الزائدة والوفاة.

وقال التقرير "تعتقد المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية أن هذه النتائج هي أول مؤشر على أن النيتازينات قد اخترقت أسواق المخدرات بالتجزئة في أفريقيا".

وفي سيراليون حيث يعتبر كوش واحدا من أكثر المخدرات استهلاكا على نطاق واسع أعلن الرئيس جوليوس مادا بيو هذا العام الحرب على هذه المادة واصفا إياها بأنها وباء وتهديد وطني.

وأشار تقرير، يوم الأربعاء، إلي إنه تم اكتشاف النيتازينات مرارا وتكرارا في المواد التي تباع للشباب في المنطقة بحيث يتناولها المستخدمون على الأرجح "دون معرفة المخاطر التي يواجهونها".

وقال المؤلفون، إن النتائج التي توصلوا إليها تشير إلى أن النيتازينات يتم استيرادها إلى سيراليون من أماكن أخرى وأن المادة التي تباع على أنها كوش في غينيا بيساو كانت ذات تركيبة كيميائية مماثلة لتلك الموجودة في فريتاون.

وحث مؤلفو التقرير المسؤولين في كلا البلدين على نشر معدات اختبار المواد الكيميائية لمراقبة أسواق المخدرات غير المشروعة في البلدين بدقة وتطوير استجابات قائمة على الأدلة.

أصبح العديد من الشباب في غرب ووسط إفريقيا مدمنين على المخدرات بنسبة تتراوح بين 5.2٪ و 13.5٪ يتعاطون القنب ، وهو أكثر المواد غير المشروعة استخداما في القارة ، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.