قائد جيش الاحتلال الإسرائيلي يلتقي كبار قادة العرب وسط حرب غزة

عقد رئيس أركان جيش الإحتلال الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، اجتماعا مغلقا مع نظرائه العرب في البحرين، على الرغم من الحرب المستمرة في غزة.

وأفاد موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي بأن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتزي هاليفي أجرى محادثات مع نظرائه من عدة دول عربية هذا الأسبوع لمناقشة التعاون الأمني ​​الإقليمي.

وبحسب الموقع الإخباري، انضم كبار المسؤولين العسكريين من دول مثل الأردن والبحرين والإمارات العربية المتحدة ومصر والمملكة العربية السعودية إلى المحادثات مع هاليفي والتي توسطت فيها القيادة المركزية الأمريكية.

وجرت المناقشة في العاصمة البحرينية المنامة، وفقًا لمصدرين على علم مباشر بالاجتماع وتحدثا إلى أكسيوس.

وبحسب ما ورد شارك في المناقشات الأمريكي ميشيل "إريك" كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية.

وقال التقرير "كان الاجتماع بمثابة إشارة إلى أن الحوار العسكري والتعاون بين إسرائيل والدول العربية مستمر في ظل القيادة المركزية الأمريكية على الرغم من الانتقادات العلنية الشديدة والإدانة للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة".

ولم تعلق القيادة المركزية الأمريكية والجيش الإسرائيلي على الفور بعد التقرير.

وفي الأسبوع الماضي، زار كوريلا إسرائيل بعد أن وجه هاليفي دعوة له، والتي تزامنت مع الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات للاجئين في 8 يونيو والذي أدى إلى مقتل 274 فلسطينيًا على الأقل.

إجتماع وزاري عاجل في إسرائيل لبحث مفاوضات صفقة تبادل الأسرى

يذكر أن قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي عقد إجتماع عاجل الأحد المقبل، لبحث مفاوضات صفقة تبادل الأسري، ومناقشة التصعيد على الجبهة الشمالية.

اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي الأحد المقبل لبحث صفقة تبادل الأسرى

وأكد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، أنّ المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر، يجتمع الأحد المقبل، لبحث التصعيد على الجبهة الشمالية ومفاوضات صفقة تبادل الأسري، وفقا لنبأ عاجل أفادت به القناة.

أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن قواته تواصل القتال في منطقة رفح، فيما "قصفت طائرات حربية موقع إطلاق قذائف صاروخية كان يحتوي على قذائف جاهزة للإطلاق نحو منطقة غلاف غزة".

جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف منطقة رفح الفلسطينية

وقال الجيش في بيان: "تواصل قوات الفرقة 162 العمل في منطقة رفح حيث واصلت القوات على مدار الساعات الأربع والعشرين الأخيرة عمليات المداهمة وعثرت على وسائل قتالية وقضت على مسلحين في اشتباكات وجها لوجه".

وأشار إلى أن "قوات الاحتلال للفرقة 99 تواصل العمل في وسط القطاع وقضت في الساعات الأخيرة على أكثر من عشرة مسلحين من بينهم مسلح شارك في هجوم السابع من أكتوبر"، مضيفا: "خلال الساعات الأخيرة قصفت طائرات سلاح الجو ودمرت أكثر من 45 هدفا إرهابيا في أنحاء قطاع غزة ومن بينها مباني عسكرية وخلايا مسلحة ومنصات صاروخية وفتحات أنفاق وبنى تحتية أخرى. كما قصفت طائرات حربية يوم أمس في منطقة رفح موقع إطلاق احتوى على قذائف صاروخية جاهزة للإطلاق نحو منطقة غلاف غزة".