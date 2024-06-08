لوكاكو يقود تشكيل منتخب بلجيكا ضد لوكسمبورج.. وديًا

أعلن الجهاز الفني للمنتخب البلجيكي الأول لكرة القدم عن تشكيل مواجهة لوكسمبورج الودية، استعدادًا لمنافسات كأس الأمم الأوروبية "يورو" 2024.

ومن المقرر انطلاق مباراة بلجيكا أمام لوكسمبورج في تمام التاسعة من مساء اليوم السبت، في المباراة التي يستعد خلال المنتخب البلجيكي لخوض اليورو بألمانيا 2024.

تشكيل بلجيكا أمام لوكسمبورج

حراسة المرمى: كوين كاستيلس

خط الدفاع: توماس مونييه- ووت فايس- أكسيل فيتسيل- تيموثي كاستاني

خط الوسط: أوريل مانجالا- أمادو أونانا- كيفين دي بروين

خط الهجوم: لياندرو تروسارد- جيريمي دوكو- روميلو روكاكو

ومن المنتظر أن يتابع جمهور الكرة الأوروبية منافسات قوية خلال الأيام المقبلة، حيث ستنطلق بطولة كأس الأمم الأوروبية الجمعة المقبلة، والتي تشهدها ألمانيا.