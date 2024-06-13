محافظ شمال سيناء يستقبل وفد من السفارة الفلسطينية والجمعيات الخيرية الأردنية

استقبل اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم الخميس، وفد من السفارة الفلسطينية والجمعيات الخيرية الاردنية، وذلك في مكتبه بديوان عام المحافظة بالعريش، في حضور اللواء مصطفي محمد مصطفي، رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ.



ورحب المحافظ بالوفد علي أرض محافظة شمال سيناء، مؤكدًا علي أنه منذ بداية الحرب علي قطاع غزة رفعت محافظة شمال سيناء درجة الاستعداد في مختلف القطاعات، حيث خصصت المحافظة عمارات السبيل بالعريش لإقامة العالقين والمصابين الفلسطينيين ومرافقيهم وتوفير إقامة واعاشة كاملة لهم، بجانب توفير كافة الخدمات الأخرى لهم بالمجان، طبقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.



وأشار المحافظ الي استقبال المحافظة الي المساعدات التي تصل الي مدينة العريش عبر 3 مسارات وهي عن طريق الشاحنات بالطريق البري، وعبر السفن عن طريق ميناء العريش البحري، وعن طريق الطائرات عبر مطار العريش الدولي، حيث يقوم الهلال الأحمر المصري باستقبال المساعدات وتخزينها في المخازن اللوجستية بالعريش وادخالها الي قطاع غزة.



وأكد المحافظ علي وجود 6 معابر بين قطاع غزة والأراضي المحتلة، علي رأسها معبر رفح البري في الجنوب، والذي يقع تحت إدارة مصرية فلسطينية، وانه منذ اليوم الأول فتحت مصر المعبر لاستقبال المصابين الفلسطينيين والعالقين وأصحاب الجوازات الأجنبية وإدخال المساعدات المتنوعة الي القطاع، لافتا الي ان بوابة المعبر من الجانب المصري مفتوحة وانه سيتم استئناف ادخال المساعدات واستقبال الجرحي والمصابين عقب جلاء الاحتلال عن الجانب الفلسطيني من المعبر.



وقال المحافظ أن الاعتماد الرئيسي علي مصر مشرف لنا ونحن سعداء بالدور الذي تقوم به مصر في احتواء الموقف في غزة واستقبال وإدخال المساعدات الي قطاع غزة، واستقبال الجرحي والمصابين.



من جانبه ثمن الدكتور زكريا محمد الشيخ، مدير منظمة الامداد فاونديشن، الدور الكبير الذي تقوم به القيادة السياسية المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه الاشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، مقدمًا الشكر لمصر حكومة وشعبًا حيث انها شريان الحياة النابض الذي يقدم المساعدات الي قطاع غزة.



وأشار الشيخ، الي ان الادعاءات التي يروجها البعض بان مصر تعرقل ادخال المساعدات الي قطاع غزة هي ادعاءات كاذبة وظالمة، فالعالم كله يعرف من الذي يعرقل ادخال المساعدات الي غزة.



وأشار كمال الخطيب، مندوب السفارة الفلسطينية بشمال سيناء، إلي ذبح 65 عجلًا خلال عيد الأضحى المبارك وتوزيعها علي الفلسطينيين بشمال سيناء، بجانب توزيع المبالغ المالية علي عدد 1200 فلسطينيًا من العالقين والمرضي والمرافقين في محال اقامتهم بالمحافظة، وذلك بالتنسيق مع الجهات التنفيذية بشمال سيناء.



وأعلن الخطيب عن قيام الوفد بزيارة الي مستشفيات العريش وبئر العبد والشيخ زويد ومراكز الاستشفاء بكلا من العريش وبئر العبد والشيخ زويد، والفلسطينيين المقيمين في عمارات السبيل والعالقين في مختلف مدن المحافظة والذي يقدر عددهم بحوالي 1200 شخصًا.



ضم الوفد كلا من، خالد عطية، محمد الجمالي، كمال الخطيب، من السفارة الفلسطينية بالقاهرة، وجو كيو واه، سنغافوري الجنسية، وممدوح كامل علي، الماني الجنسية، زكريا محمد عيد الشيخ، أردني الجنسية، محمد احمد موتالا، جنوب افريقي الجنسية، ايمن محمد الزغني، اردني الجنسية، إبراهيم محمد الفقيه، اردني الجنسية.