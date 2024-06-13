الطيران الإسرائيلي يستهدف بلدة حاريص جنوب لبنان

نشرت وكالة الانباء اللبنانية عن غارات شنها طيران جيش الاحتلال الاسرائيلى مستهدفآ اطراف بلدة حاريص جنوب لبنان

وزير خارجية العراق: موقفنا ثابت تجاه وقف إطلاق نار دائم في غزة

أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، موقف بلاده الداعي لوقف إطلاق نار دائم وليس مرحلي في قطاع غزة.

وأضاف حسين -خلال مؤتمر صحفي مع وزير خارجية إيران بالإنابة، علي باقر كني، أوردته قناة "العربية الحدث"- أن المنطقة تشهد توترات وحروب ومن الضروري التحاور من أجل التوصل لحلول سلمية، لأن الوضع الأمني في المنطقة في خطر، محذرا من توسيع رقعة الحرب في المنطقة، مشيرا إلى أن الهجوم على جنوب لبنان سيكون له تداعيات خطيرة في على المنطقة.

ومن جهته أكد وزير خارجية إيران بالإنابة، علي كني، ضرورة وقف الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي تجاه أبناء الشعب الفلسطيني، مطالبا بضرورة تقديم المساعدات للمدنيين في غزة دون قيد أو شرط.

إيلون ماسك يحصل على تأييد غالبية مساهمي "تسلا" لخطة التعويضات الخاصة به

أعلن "إيلون ماسك" الرئيس التنفيذي لشركة "تيسلا" أن مساهمي المجموعة يصوتون "بأغلبية كبيرة" للموافقة على خطة التعويضات الخاصة به.

وقال ماسك في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" نقلها راديو "فرنسا الدولي" اليوم /الخميس/ - إنه تم تمرير كل من قراري المساهمين في تسلا حاليا بأغلبية كبيرة" في إشارة إلى قرارات الموافقة على خطة التعويضات البالغة 56 مليار دولار ونقل المقر القانوني لشركة تسلا من ولاية ديلاوير إلى تكساس ..إلا أن النتائج الرسمية للتصويت لم تنشر بعد.

يذكر أن شركة "تسلا" متخصصة في صناعة السيارات الكهربائية والمكونات الكهربائية للقطارات الكهربائية ،وتقع في كاليفورنيا .

"الناتو": فرنسا ستظل حليفا "قويا ومهما" لنا بغض النظر عن حكومتها المقبلة

قال الأمين العام لمنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج، إن فرنسا ستبقى حليفا قويا ومهما بغض النظر عن حكومتها المقبلة.

وأضاف ستولتنبرج، عندما سئل عن مخاوفه المحتملة بشأن نتائج الانتخابات التشريعية المقبلة - حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم /الخميس/ - إنه يتوقع "أن تظل فرنسا حليفا قويا ومهما في المستقبل".

وأضاف أن "التجربة تثبت أن حلفاء الناتو تمكنوا دائما من البقاء متحدين بغض النظر عن الأحزاب المختلفة في السلطة والأغلبيات المختلفة في البرلمانات".

يذكر أن وزراء الدفاع في حلف شمال الأطلسي (ناتو) يجتمعون في بروكسل اليوم /الخميس/ وغدا /الجمعة/ لمناقشة خطة دعم تدريبات لأوكرانيا بالإضافة إلى التزامات مالية طويلة الأمد.

أوكرانيا: القوات الروسية تهاجم 19 مدينة في خيرسون خلال 24 ساعة

أعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية لمنطقة خيرسون، اليوم /الخميس/، قيام القوات الروسية بقصف 19 مدينة في المنطقة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونقلت وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية الرسمية عن أولكسندر بروكودين رئيس الإدارة العسكرية للمنطقة قوله - في بيان له - "إن روسيا قصفت مناطق سكنية في خيرسون، مما أسفر عن تدمير عدة منازل ومنشأة زراعية وخط غاز".

وأوضح أن القصف الروسي لم يسفر عن سقوط ضحايا من المدنيين.