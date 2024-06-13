خلال عيد الأضحى.. فتح 11 مركز شحن للعدادات مسبقة الدفع بسوهاج

قال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج والعضو المنتدب، أن الشركة أعلنت عن فتح 11 مركز شحن للعدادات مسبقة الدفع بجميع مراكز المحافظة خلال أجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك فى الفترة من يوم السبت الموافق 15 من شهر يونيو الجاري، حتى يوم السبت الموافق 22 من نفس الشهر، وذلك لشحن وتهيئة وإصلاح جميع الأعطال التى قد تحدث بالعدادات مسبقة الدفع.

وأضاف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن الشركة قامت بنشر أسماء وأرقام الهاتف المحمول لمسئولي مراكز الشحن بكل مركز من مراكز المحافظة، على أن تعمل تلك المراكز فى الفترة من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثالثة عصراً بجميع المراكز.

وأوضح المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، أن الشركة تتلقى جميع شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى أو محمول، والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس آب، أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125)، أو إرسال الشكوى على موقع الشركة الالكترونى www.scww.com.eg لبحثها وحلها على الفور.

وقال المحاسب نبيل عبد العليم رئيس القطاع التجاري بالشركة أنه يمكن شحن العدادات من خلال مراكز الشحن او عن طريق الدفع الإلكتروني فوري في أي وقت ومن أي مكان لتسهيل الحصول على الخدمة ولتمكين العملاء من شحن عداداتهم بطريقة سريعة وسهلة وآمنة وأنه يوجد 3461 ماكينة دفع الكترونى بجميع قرى ومراكز محافظة سوهاج.