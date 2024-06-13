اقتصادية "حقوق الإنسان" ترصد الجهود المبذولة لتحسين حياة المواطن بالإسماعيلية

عقدت اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة الدكتور محمد ممدوح أمين اللجنة، الدكتورة هدى راغب عضو المجلس، لقاءا مع اللواء ماهر كامل هاشم سكرتير عام المحافظة المساعد، بحضور الدكتور فاطمة ابوالوفا مدير وحدة حقوق الإنسان. وعصام نصار مدير إدارة العلاقات العامة ومشاركة مجموعة من القيادات التنفيذية من مديري المديريات (الصحة، التعليم، التضامن الاجتماعى، التموين ، الشباب والرياضة، العمل، السياحة، النقل البرى، الزراعة، الرى) وممثلي المجلس القومى للمرأة و المجلس القومى للطفولة والأمومة وأعضاء بعض النقابات المهنية والقيادات الشبابية بالمحافظة، وذلك انطلاقا من دور المجلس القومي لحقوق الإنسان في نشر وتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

تم خلال اللقاء استعراض تجربة المحافظة في إرساء وتعزيز قيم ومفاهيم حقوق الإنسان وتحسين جودة حياة المواطن والجهد المبذول من كافة القطاعات لتعزيز الحقوق الاقتصادية للمواطن الإسماعيلاوي، والتي كان من أبرزها تنفيذ حملات دورية لإحكام الرقابة على الأسواق والأسعار، ومنع الممارسات الاحتكارية، والتأكد من تقديم منتج آمن للمواطنين.

بالإضافة إلى ما تم تنفيذه من تطوير للمناطق العشوائية غير الآمنة؛ بهدف توفير حياة كريمة وسكن أمن للمواطنين، وايضا العمل على ربط المراكز والمدن والقرى بسلسلة من الطرق لتسهيل الحركة المرورية والتنقل على المواطنين، والتوسع في إنشاء الحدائق والتي وفرت أماكن مجانية للمواطنين للترويح عن أنفسهم.

وتمت الإشادة بدور المجلس الأعلى للزراعة تحت إشراف السيد المحافظ، الذى يعد الأول من نوعه على مستوى محافظات الجمهورية فى طرح وحل مشكلات الفلاحين، وذلك من خلال تقديم حلول عاجلة وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع مما ساهم فى تعزيز حقوق الفلاحين ودمجهم مع الجهاز التنفيذي.

وفى نهاية اللقاء أكد السادة أعضاء اللجنة الاقتصادية على أهمية العمل على تعزيز الاهتمام بالقطاع الزراعي ودعم صغار المزارعين، والمرأة العاملة في القطاع الزراعى. كما أعربوا عن تقديرهم للجهود المبذولة من كافة قطاعات المحافظة فى سبيل حماية وتعزيز حقوق الإنسان، موجهين الشكر لحفاوة الاستقبال و تقديم كافة التيسيرات خلال الزيارة.



