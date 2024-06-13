إستمرار عمل أجهزة المرافق والخدمات خلال عيد الأضحى المبارك بشمال سيناء

أكد اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، علي استمرار عمل أجهزة المرافق والخدمات خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مع التركيز على المرافق الخدمية والأجهزة الحيوية مثل الكهرباء والتموين والصحة ومرافق المياه والصرف الصحي والمرور.

ووجه المحافظ بتواجد مدير مسئول في كل قطاع وتنظيم الأجازات بالنسبة لباقي العاملين وفقًا لجدول نوبتجيات.. مشددًا علي بضرورة توافر احتياجات المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية لهم خلال أيام العيد.

وقدم المحافظ التهنئة الي المواطنين بشمال سيناء بمناسبة عيد الأضحى المبارك.. موجهًا بتكثيف أعمال النظافة العامة بجميع قطاعات المحافظة طوال أيام العيد ورفع المخلفات، مع ضرورة تنفيذ حملات مشتركة بين مديريات الصحة والطب البيطري والتموين للمرور على الأسواق ومحلات بيع اللحوم وباقي المواد الغذائية للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات.

من جانبه أكد اللواء أسامه الغندور سكرتير عام المحافظة، عن تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة وغرف عمليات فرعية بكل مديرية من مديريات الخدمات المعنية، وغرف عمليات مركزية بكل مجلس مدينة وربطها بغرفة عمليات المحافظة وباقي الأجهزة والمرافق لتلقي شكاوي المواطنين خلال فترة العيد والعمل علي سرعة حلها.

بدوره قال رأفت العبد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، أنه تم توفير كميات وحصص إضافية من السلع والمواد الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين طوال أيام العيد، إلى جانب توفير كميات كبيرة من اللحوم وطرحها في الأسواق، بجانب توفير السلع والمواد الأساسية والغذائية.

أضاف العبد، أنه تم توفير حصص إضافية من الغاز والمحروقات كالبنزين والسولار بخلاف الاحتياطي الاستراتيجي، بجانب تشغيل المخابز طوال أيام العيد، والعمل على توفير السلع الضرورية للمواطنين بأسعار مناسبة ونشر فرق مراقبة الأسواق.. مؤكدًا علي استمرار الحملات المكثفة والرقابة على الأسواق الخارجية لضبط الأسعار وتوفير احتياجات المواطنين، إلى جانب الحملات المشتركة مع الصحة للمرور على الأسواق والمحال التجارية ومحلات بيع اللحوم وباقي المواد الغذائية للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات.

وأكدت الدكتورة عبير حجاب، مديري مديرية الطب البيطري بشمال سيناء، علي فتح المجازر أمام المواطنين لذبح الأضاحي بأسعار مجانًا، تيسيرًا علي المواطنين، مشيرة إلي أن مجازر المحافظة جاهزة لذبح أضاحي المواطنين حيث ستفتح أبوابها عقب صلاة عيد الأضحى المبارك، وحتي غروب شمس رابع أيام عيد الأضحى المبارك، فضلًا عن توفير طبيب بيطري للإشراف علي عملية الذبح، معلنة عن توفير جهاز سونار بالمديرية للكشف علي رؤوس الأبقار والماعز والضأن للتأكد من خلوها من أية حالات حمل ، حيث أنه غير جائز شرعًا التضحية بالإناث العشار.

وقال الدكتور أحمد سمير، مدير عام مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء، أنه تم رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية خلال أيام عيد الاضحي المبارك.

وأكد سمير علي إلغاء جميع أجازات الأطباء وهيئة التمريض بأقسام الاستقبال والطوارئ، وتوفير أدوية الطوارئ والمحاليل وأكياس الدم، لمواجهة أي حالات طارئة تصل إلى المستشفيات خلال أيام العيد، بجانب توفير أطقم طبية إضافية على أعلى مستوى، متخصصة في جراحة المخ والعظام والباطنة والتخصصات الطبية الحرجة بمختلف مستشفيات المحافظة، بجانب الاستفادة من أطباء البروتوكول الموقع مع 4 جامعات مصرية.

وأعلن الدكتور محمود عامر، مدير عام مرفق إسعاف شمال سيناء، عن رفع حالة الطوارئ بمرفق إسعاف شمال سيناء، واستمرار عمل غرفة العمليات بديوان المرفق بالعريش لتلقي بلاغات المواطنين علي مدار الساعة.. مؤكدًا على توزيع سيارات الإسعاف على المحاور والطرق الرئيسية علي مستوي المحافظة لمواجهة أية طوارئ خلال أيام العيد.

وأعلن على غيط، مدير مديرية التضامن الاجتماعي، على استعداد المديرية لعيد الأضحى المبارك، حيث ستقوم المديرية بتوزيع المواد العينية مثل الكراتين وشنط المواد الغذائية للمواطنين المستحقين، بجانب التنسيق مع الجمعيات الاهلية ومؤسسات المجتمع المدني في توزيع لحوم الاضاحي على المستحقين من خلال برنامج تكافل أو كرامة في مختلف مدن المحافظة.

وقال الدكتور محمود مرزوق، مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء، أنه تم تخصيص عدد من الساحات لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك على مستوي المحافظة، بجانب فتح المساجد الكبرى التي تُصلي فيها الجمعة على مستوى المحافظة لأداء صلاة العيد.

وأكد على تخصيص عدد 5 ساحات لصلاة العيد بشمال سيناء، وهي ساحة مركز شباب العريش وساحة نادي ابي صقل بالعريش، وساحة النادي الرياضي ببئر العبد، وساحة مركز شباب الخربة ببئر العبد، وساحة مركز شباب رمانة ببئر العبد، حيث تم تخصيص خطيب أصلى وآخر احتياطي ليؤم المصلين بكل ساحة وإلقاء خطبة العيد.

وأشار إلى استقبال المديرية إلى استقبال صكوك الاطعام، حيث تذهب قيمة الصك كاملة في صورة لحوم توزع على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى مراكز ومدن محافظة شمال سيناء عن طريق مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة وفق كشوف الأسر الأولى بالرعاية.

من جانبه أعلن المهندس مصطفي عبد الفتاح، رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بشمال سيناء عن رفع درجة الاستعداد القصوى خلال أيام عيد الأضحي المبارك، مؤكدًا علي استعداد فريق الطوارئ علي مدار الساعة لتلقي البلاغات وحل المشكلات.

وأعلن عبد الفتاح، عن مراجعة جميع المحطات سواء محطات مياه أو صرف صحي كل ساعة على مدار الـ 24 ساعة، واستمرار العمل بالخط الساخن علي مدار اليوم وتجهيز فريق عمل متكامل متخصص "فريق طوارئ" للتحرك الفوري لحل جميع الشكاوى المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحي خلال فترة العيد.

وناشد عبد الفتاح المواطنين بترشيد استهلاك مياه الشرب وعدم الإسراف في استخدامها، ضمانا لوصول الخدمة لباقي المواطنين بالضغوط المناسبة، بجانب تخفيف الأحمال على شبكات الصرف الصحي.