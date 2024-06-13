دورات تدريبية للرسم على الزجاج والتلوين ومسابقات لـ739 لشباب وأطفال الشرقية

قامت مكتبة مصر العامة بالزقازيق بتنظيم 10 ورش عمل تضمنت أنشطة «فنون، بازل، مسابقات، تلوين، رسم على الزجاج ، ريسيكل، صلصال، حلو وحادق، عروستى، خرز » شارك فيها 150 طفل من أعضاء المكتبة، بالإضافة لتنظيم المكتبة ندوة بعنوان «الصحة المهنية وتحسين بيئة العمل» بحضور 130 شاب من أعضاء المكتبة وذلك خلال شهر مايو الماضى.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أهمية دور المكتبة في توعية النشء والشباب، بإعتبارها مؤسسة ثقافية واجتماعية تجمع مصادر المعرفة بكافة أشكالها وأنواعها ويتردد عليها المواطنون على إختلاف أعمارهم وثقافاتهم، للقراءة والبحث والإطلاع وإستغلال أوقات فراغهم.

وأشار محافظ الشرقية إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أولى اهتمامًا بالغًا بالإنسان المصري، وعمل على توفير حياة كريمة له، في إطار استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030، والتي تشمل في محاورها إلى جانب توفير المسكن والملبس، بناء الإنسان ثقافيًا ومعرفيًا والعمل على ترسيخ الهوية الوطنية وحفظ التراث.

وذكرت رانيا حشيش مديرة مكتبة مصر العامة بالزقازيق، أن المكتبة خلال شهر مايو الماضى قدمت أنشطة عدة فى المجالات الآتية وذلك لعدد 739 طفل وشباب.

وفي سياق متصل، اختتم المركز الدولي للأسماك، فاعليات ورشة بناء القدرات لمركز تميز «فول الصويا» حول الممارسات الجيدة لإدارة المفرخات البحرية وإنتاج الجمبري، وذلك بمقر المركز بأبو حماد محافظة الشرقية، وامتدت فاعليات الورشة على مدار ٣ أيام بالتعاون مع مجلس تصدير «فول الصويا الأمريكي» وقد تنوعت الجلسات التدريبية بالتركيز علي أساليب الإدارة الجيدة للمزارع السمكية بما في ذلك الإعداد الجيد للأحواض وقياس جودة المياه، وأهم متطلبات التغذية الجيدة، بالإضافة إلى معايير الأمان الحيوي لمزارع الجمبري، علاوةً على الفرص الإقتصادية المتاحة لتصنيع منتجات ذات قيمة مضافة.

وقال الدكتور أحمد نصر الله ،مدير المركز الدولي للأسماك بمصر ، إن البرنامج التدريبي قد تضمن عدة جلسات نظرية وعملية قدمها علماء وأساتذة وخبراء في مجال الإستزراع السمكي والبحث العلمي في مصر، وتم تقديم شهادات إتمام التدريب إلى المتدربين المشاركين، حيث يساهم المركز في بناء قدرات العاملين في قطاع الثروة السمكية في مصر