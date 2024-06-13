«أزهر الشرقية»: لا شكاوي من امتحان «الحديث» لطلاب الشهادة الثانوية

أدى نحو 11 ألفًا و58 طالب وطالبة بالقسم الأدبي بالشهادة الثانوية الأزهرية بالشرقية، اليوم الخميس، الإمتحان في مادة الحديث، على مستوى 17 إدارة تعليمية بنطاق المحافظة، وسط تطبيق كافة الإجراءات التأمينية والوقائية حفاظاً على سلامة الطلاب، والملاحظين، والعاملين بالمعاهد المنعقد بها الإمتحانات.

من جهته تفقد الدكتور السيد أحمد الجنيدي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، مجمع لجان إكوة ومقرها معهد فتيات ديرب نجم، للتأكد من إنتظام سير الإمتحانات على الوجه الأكمل، مؤكدا أهمية توفير المناخ التربوي الملائم لأداء الامتحانات بهدوء ويسر، ووجه بأهمية التواصل الفوري مع غرف المتابعة، وما يستجد من أعمال.

ولفت الدكتور السيد أحمد الجنيدي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، إلى أن عرفة المتابعة لم تسجل أية شكاوي تخص الإمتحانات من حيث عدم ملائمتها لزمن الإجابة، أو خروجها عن المناهج المقررة.

وأوضح رئيس المنطقة الأزهرية بالشرقية، أن إجمالي عدد المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية الأزهرية بشعبتيها العلمية والأدبية لهذا العام بلغ 17832 طالب وطالبة، مقسمين إلى 6774 طالب وطالبة بالشعبة العلمية، و 11058 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية، على مستوى 60 لجنة بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وفي سياق متصل، عقدت منطقة الشرقية الأزهرية، اجتماعًا موسعًا برؤساء لجان الشهادة الثانوية، لمناقشة الاستعدادات النهائية لماراثون امتحانات نهاية العام، وضبط وإحكام الرقابة باللجان كي يتحقق المنشود من العملية الامتحانية.

ووجه الدكتور السيد الجنيدي، رئيس لإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية؛ رؤساء اللجان بأهمية التكاتف والتعاون مع الملاحظين، وتوزيعهم بشكل يحقق العدالة في ضبط اللجان، وفق ضوابط وتعليمات رئاسة القطاع، لافتًا إلى أن اليقظة والانتباه، والتحلي بالحنكة والتعامل تحت الضغوطات في قيادة اللجان، من العوامل الرئيسية لتذليل العقبات والخروج بأعمالها بر الأمان دون تجاوزات علاوة على أن تلك السمات هي من صفات القائد الناجح.

وشدد رئيس المنطقة على أهمية احتواء الطلاب وتوفير المناخ التربوي الملائم لأداء الامتحانات بهدوء ويسر.