أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 13 يونيو بأسواق الفيوم

شهدت أسواق الخضروات والفاكهة بمحافظة الفيوم، اليوم الخميس الموافق 13 يونيو، إستقرارا في الأسعار وتوافر المعروض بكافة الأسواق الرئيسية والسويقات بقرى ومراكز المحافظة.

وكانت الأسواق الرئيسية قد شهدت إرتفاعا طفيفا بأسعار بعض الأنواع، مساء أمس الأربعاء بسوق الفيوم العمومي لبيع الخضروات والفاكهة بالجملة، وعدد من الأسواق والسويقات.

وتباينت الأسعار في عدد من الأسواق الأسبوعية بالقرى والمراكز، ورصدت الوفد ذلك اليوم بسوق الخميس العمومي بمدينة اطسا، وسوق الخميس الأسبوعي بطريق بحيرة قارون السياحي وعدد من السويقات بقرى ومراكز المحافظة، والتي شهدت توافر المعروض من الفاكهة والخضروات بكافة أنواعها، نظرا لتوافر كافة الأصناف بالمناطق الزراعية المحيطة بالأسواق والقريبة منها، والتي تساعد في توفير عوامل نقل الخضروات والفاكهة إلى الأسواق.

وشهدت الأسعار في أسواق الخضروات إنخفاضا في بعض الأصناف، حيث بلغ سعر كيلو البطاطس 20 جنيها، والطماطم 5 جنيهات، وكيلو الليمون 28 جنيها، وبلغ سعر كيلو البصل الأحمر والأصفر 10 جنيهات، و10 جنيهات للخيار والقثاء، و23 جنيها للفلفل الألوان، و20 جنيها لورق العنب، و12 جنيها للكوسة، و15 جنيها للباذنجان الأسود و13 جنيها للباذنجان الأبيض، و12 جنيها للباذنجان العروس و12 جنيها لكيلو الفلفل الأخضر و25 جنيها للفلفل الأحمر، و17 جنيها للفلفل الرومي و7 جنيهات للجزر، و25 جنيها لكيلو البامية، و7 جنيهات لكيلو الملوخية، وربطة الشبت والبقدونس والبصل الأخضر بمبلغ جنيهان، وتراوحت أسعار الكرنب من 10 إلى 15 جنيها حسب الحجم، والكرنب الأحمر 7 جنيهات، والكابوتشا والخس 3 جنيهات، بينما ارتفع سعر كيلو الثوم ليسجل مبلغ 70 جنيها.

انخفاض طفيف في أسعار الفاكهة وتوافر المعروض بالفيوم

وفي أسواق الفاكهة شهدت الأسواق إنخفاضا طفيفا في الأسعار، حيث تراوحت أسعار كيلو البرتقال بجميع أنواعه من 10 إلى 15 جنيها، وكيلو العنب ب35 جنيها، وكيلو المشمش ب25 جنيها، وكيلو الخوخ ب30 جنيها، فيما بلغ سعر كيلو الموز 15 جنيها، بينما بلغ سعر كيلو التفاح البلدي ب30 جنيها والتفاح الأحمر والأصفر مبلغ 45 جنيها، وتراوح سعر كيلو التفاح المستورد من 50 إلى 65 جنيها، و20 جنيها للتين الرمادي والرمان والفراولة، و30 جنيها للبلح البارحي والزغلول، و15 جنيها لكيلو الجوافة، و20 جنيها لكيلو الكنتالوب، وتراوحت أسعار البطيخ من 25 إلى 60 جنيها للبطيخة الواحدة حسب الحجم.