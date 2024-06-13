الـ9 الكبار‭ ‬فى‭ ‬السوق‭ ‬المصرى

كشفت‭ ‬فوربس‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬عن‭ ‬قائمة‭ ‬‮‬أقوى‭ ‬50‭ ‬شركة‭ ‬عامة‭ ‬في‭ ‬مصر‮ ‬لعام‭ ‬2024‭. ‬وهيمن‭ ‬قطاع‭ ‬البنوك‭ ‬والخدمات‭ ‬المالية‭ ‬على‭ ‬القائمة‭ ‬بـ‭ ‬16‭ ‬بنكًا،‭ ‬يليه‭ ‬قطاع‭ ‬العقارات‭ ‬والإنشاءات‭ ‬بـ‭ ‬10‭ ‬شركات،‭ ‬ثم‭ ‬قطاع‭ ‬الصناعة‭ ‬بـ‭ ‬7‭ ‬شركات‭. ‬وحلت ‬‮«‬‭ ‬أوراسكوم‭ ‬كونستراكشون‮على‭ ‬رأس‭ ‬الشركات‭ ‬العقارية‭ ‬التسع،‭ ‬إذ‭ ‬جاءت‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬الخامسة‭ ‬لقائمة‭ ‬‮«‬فوربس‮»‬،‭ ‬تليها‭ ‬مجموعة‭ ‬طلعت‭ ‬مصطفى‭ ‬القابضة‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬السادسة،‭ ‬ثم‭ ‬إعمار‭ ‬مصر،‭ ‬و‭ ‬أوراسكوم‭ ‬للتنمية‭ ‬مصر،‭ ‬ثم‭ ‬مصر‭ ‬الجديدة‭ ‬للاسكان‭ ‬والتعمير،‭ ‬وبالم‭ ‬هيلز‭ ‬،‭ ‬وسوديك‮‬،‭ ‬ومدينة‭ ‬مصر،‭ ‬وجدوى‭ ‬للتنمية‭ ‬الصناعية‮،‭ ‬وفي‭ ‬المرتبة‭ ‬47‭ ‬جاءت‭ ‬بايونيرز‭ ‬بروبرتيز‭ ‬للتنمية‭ ‬العمرانية‮.‬‭