الخميس 13 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الأسواق العقارية

الـ9 الكبار‭ ‬فى‭ ‬السوق‭ ‬المصرى

بوابة الوفد الإلكترونية

كشفت‭ ‬فوربس‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬عن‭ ‬قائمة‭ ‬‮‬أقوى‭ ‬50‭ ‬شركة‭ ‬عامة‭ ‬في‭ ‬مصر‮ ‬لعام‭ ‬2024‭. ‬وهيمن‭ ‬قطاع‭ ‬البنوك‭ ‬والخدمات‭ ‬المالية‭ ‬على‭ ‬القائمة‭ ‬بـ‭ ‬16‭ ‬بنكًا،‭ ‬يليه‭ ‬قطاع‭ ‬العقارات‭ ‬والإنشاءات‭ ‬بـ‭ ‬10‭ ‬شركات،‭ ‬ثم‭ ‬قطاع‭ ‬الصناعة‭ ‬بـ‭ ‬7‭ ‬شركات‭. ‬وحلت ‬‮«‬‭ ‬أوراسكوم‭ ‬كونستراكشون‮على‭ ‬رأس‭ ‬الشركات‭ ‬العقارية‭ ‬التسع،‭ ‬إذ‭ ‬جاءت‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬الخامسة‭ ‬لقائمة‭ ‬‮«‬فوربس‮»‬،‭ ‬تليها‭ ‬مجموعة‭ ‬طلعت‭ ‬مصطفى‭ ‬القابضة‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬السادسة،‭ ‬ثم‭ ‬إعمار‭ ‬مصر،‭ ‬و‭ ‬أوراسكوم‭ ‬للتنمية‭ ‬مصر،‭ ‬ثم‭ ‬مصر‭ ‬الجديدة‭ ‬للاسكان‭ ‬والتعمير،‭  ‬وبالم‭ ‬هيلز‭ ‬،‭ ‬وسوديك‮‬،‭ ‬ومدينة‭ ‬مصر،‭ ‬وجدوى‭ ‬للتنمية‭ ‬الصناعية‮،‭ ‬وفي‭ ‬المرتبة‭ ‬47‭ ‬جاءت‭ ‬بايونيرز‭ ‬بروبرتيز‭ ‬للتنمية‭ ‬العمرانية‮.‬‭

الجريدة الورقية