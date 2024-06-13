الـ9 الكبار فى السوق المصرى
كشفت فوربس الشرق الأوسط عن قائمة أقوى 50 شركة عامة في مصر لعام 2024. وهيمن قطاع البنوك والخدمات المالية على القائمة بـ 16 بنكًا، يليه قطاع العقارات والإنشاءات بـ 10 شركات، ثم قطاع الصناعة بـ 7 شركات. وحلت « أوراسكوم كونستراكشونعلى رأس الشركات العقارية التسع، إذ جاءت في المرتبة الخامسة لقائمة «فوربس»، تليها مجموعة طلعت مصطفى القابضة في المرتبة السادسة، ثم إعمار مصر، و أوراسكوم للتنمية مصر، ثم مصر الجديدة للاسكان والتعمير، وبالم هيلز ، وسوديك، ومدينة مصر، وجدوى للتنمية الصناعية، وفي المرتبة 47 جاءت بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية.