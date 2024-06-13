نجوم واعدة في سماء يورو 2024 (3): البلجيكي زينو ديباست

لن يكون هذا الصيف عاديا ابدا بالنسبة لنجم منتخب بلجيكا الشاب ونادي اندرلخت البلجيكي زينوديباست الذي يعد احد اهم المواهب الشابة التي ستتواجد في تشكيلة منتخب بلجيكا في يورو 2024 .

الاعب الشاب زينو دابست ينتظره صيف ساخن للغاية وتترقبه الكثير من اعين الخبراء ليس فقط بعد انتقاله هذا الصيف الى نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي مقابل 16 مليون يورو ولكن للمشاركة الاولى على مستوى بطولة كأس اوربا والتي تنتظره مع منتخب بلجيكا الذي يسعى لمحو الصورة السيئة التي ظهر عليها في بطولة كأس العالم الاخيرة في قطر 2022 .

ويعد زينو ديباست احد اهم لاعبي قلب الدفاع الواعدين في القارة الاوربية وكانت تتابعه اعين العديد من الاندية الكبيرة الاوربية حتى نجح سبورتنج لشبونة بطل الدوري البرتغالي في ضمه ليكون احد لاعبي الفريق الذي سيشارك الموسم المقبل في دوؤي أبطال اوربا حيث يتميز بقدرته على بناء الهجمات من الخلف بثقة تامة وهدوء ومهارة كبيرة الى جانب قدرته التامة على التخلص من المواقف الصعبة لذلك لن تكون مفاجأة لو علمنا انه كان يلعب في مراكز خط الوسط في مراحل الناشئين .

ارقام زينو ديباست في الدوري البلجيكي تؤكد قدراته الكبيرة حيث يملك رقما ممتازا وهو متوسط 27.8 مرة في المباراة يستطيع ان يمتلك الكرة ويتقدم بها الى الامام داخل الملعب بمسافة تزيد عن الخمسة امتار وهو ما يضعه الاعب الرابع بين كل مدافعي البطولات الاوربية الكبرى .

ديباست من الاعبين المنتظر تألقهم في اليورو كثيرا خاصة وان منتخب بلجيكا احد المنتخبات التي من التوقع منها دوما تقديم كرة جميلة وممتعة .