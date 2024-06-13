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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

مقتطفات مبهجة لأشهر الأوبرات الإيطالية على المسرح الصغير.. غدًا

أشهر الأوبرات الإيطالية
أشهر الأوبرات الإيطالية

 تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، حفلا  بعنوان " أمسية مبهجة من الأوبرات الإيطالية "  لفرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف المدير الفني للفرقة  الدكتورة داليا فاروق وبمصاحبة صوليست البيانو: مينا حنا ومن إخراج رانيا جمال، وذلك في الثامنة والنصف مساء الجمعة ١٤ يونيو على المسرح الصغير، ضمن خطط الثقافة المصرية لعرض مختلف ألوان الفنون الجادة والراقية.


يتضمن برنامج الحفل مقتطفات من الأغانى الفردية والثنائيات والمشاهد الكوميدية لأشهر الأوبرات الإيطالية منها : " زواج فيجاور ودون چيوفاني لموتسارت ، حلاق إشبيلية لروسيني و دون باسكوال وأكسير الحب لدونيزيتي.


أداء نجوم الفرقة " السوبرانو رشا طلعت وسلمى الجبالى -  الباريتون إلهامي امين وعزت غانم وخالد سمير -المتزوسوبرانو ليلي ابراهيم - التينور ابراهيم ناجي".
 

جدير بالذكر أن فرقة أوبرا القاهرة، تكونت رسميا عام 1964 وقدمت العديد من أشهر الأوبرات العالمية، ويضم الريبرتوار الخاص بها أكثر من 32 رواية أوبرالية شهيرة،         ونجحت في تكوين قاعدة جماهيرية تهتم بالغناء الأوبرالي باعتباره أحد أرقى أشكال الفنون.

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