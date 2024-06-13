الخميس 13 يونيو 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

أجمل أغاني السينما المصرية في حفل نويرة بالأوبرا.. الليلة

أغاني السينما المصرية
أغاني السينما المصرية في حفل نويرة بالأوبرا

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، حفلا  بعنوان "ليلة مع السينما المصرية " لفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر، وذلك في الثامنة والنصف مساء اليوم، الخميس، على المسرح الكبير، في إطار توجهات الثقافة المصرية الهادفة إلى صون التراث الإبداعي بمختلف أشكاله.
يتضمن البرنامج مختارات من أجمل الأعمال الغنائية والموسيقية التي تضمنتها أشهر أفلام  السينما المصرية منها " يا جميل ياللى هنا ، بتلومونى ليه ، عشان مليش غيرك،  عرباوى،  يارايحين للنبى الغالى ، مستحيل ، وحياة عنيك ، القريب منك بعيد ، الطير المسافر ،١٠٠ سنه سينما " ويؤديها نجوم الأوبرا وهم : صابرين النجيلي ، كنزي ، سمية وجدي ، رحاب مطاوع ، وليد حيدر ، محمد متولي ، محمد حسن ، مصطفى النجدي.

يذكر أن فرقة عبد الحليم نويرة، تأسست عام 1967 بـقـيادة المايسترو عبد الحليم نويرة تحت اسم فرقة الموسيقى العربية بهدف إحياء التراث الغنائي الأصيل وتقديم الأشكال الغنائية والموسيقية التراثية المختلفة.

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