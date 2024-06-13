السيمفوني يصور مشاعر "الأم الواقفة" برؤية روسيني على المسرح الكبير

استمرارا لفعاليات الثقافة المصرية الهادفة إلي إلقاء الضوء على أشكال الفنون العالمية الجادة، تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلا لأوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة المايسترو أحمد الصعيدي ومشاركة المغنيين السوبرانو منى رفلة ، الميتزوسوبرانو جولي فيظى ، التينور عمرو مدحت والباص رضا الوكيل مع كورال أكابيلا تدريب وقيادة مايا چيڤينريا، وذلك في الثامنة والنصف مساء السبت ١٥ يونيو علي المسرح الكبير .

يتضمن البرنامج أحد أشهر أعمال الموسيقار الايطالى العالمى جواكينو روسينى والتى تحمل عنوان الام الواقفة ( ستابات ماتر ) وكتبت للسوليست والكورال والأوركسترا وتشير إلى السيدة مريم العذراء ووقوفها أمام الصليب أثناء محنة السيد المسيح وهو الحدث الذى تم تصويره فى العديد من المؤلفات الموسيقية التي كانت ترافق الطقوس الدينية الكاثوليكية .

جدير بالذكر أن جواكينو روسيني موسيقار ايطالى شهير ولد فى بيزارو عام ١٧٩٢، كتب العديد من الاعمال التى شكلت تاريخ فن الاوبرا فى العالم منها حلاق اشبيليه ، عطيل ، الكونت أوري ، ويليام تل وغيرها ، تميز باحساس فريد في ابداع اللحن كما كان لأعماله وقع تمثيلي مؤثر مما منحه مكانة رفيعة بين جمهوره ، تمكن فى سن مبكرة من إتقان الغناء والعزف على آلة الهاربسيكورد.

التحق بأكاديمية مدينة بولونية لدراسة الموسيقى وكتب وهو في الرابعة عشر من عمره أوبرا دميتريو وبوليبيو التى قدمت على المسرح عام ١٨١٢ ، أدرك أهمية المدرسة الألمانية في التأليف الموسيقى بعناصرها الجديدة وظهر تأثيرها واضحاً في المغناة ( الكانتاتا ) التي ألفها اثناء دراسته وقدمت عام ١٨٠٨ ، كتب أربعون أوبرا كانت كلها هزلية ، اصيب بمرض الاضطراب الوجدانى وحالة اكتئاب شديدة بعد رحيل والدته وتوفي فى باريس ١٨٦٨ عن عمر يناهز ٧٦ عاما .