خبير: 12 % من حركة التجارة العالمية تمر عبر المجرى الملاحي لقناة السويس

كشف عبد الله أبو خضرة، خبير الطرق والموانئ، استفادة مصر من مواردها المائية في حركة التجارة العالمية، لافتا إلى أن موارد مصر الطبيعية والصناعية متعددة، من شأنها تساعد على تطوير حركة الملاحة.

12% من حركة التجارة العالمية تمر عبر المجرى الملاحي لقناة السويس

وأضاف عبد الله أبو خضرة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد أن 12% من حركة التجارة العالمية تمر عبر المجرى الملاحي لقناة السويس، منوها أن مصر قامت بعمل بنية تحتية مائية؛ للدخول في استثمارات التجارة العالمية من خلال فتح أسواق للشركات العالمية.

وأشار إلى أن مصر فتحت الاستثمار في مجالات نقل التكنولوجيا والنقل البحري والإدارة والتصنيع، نافيا شائعات بيع الموانئ بسبب كم التحديات التي توجه مسيرة التنمية بالدولة المصرية.

مصر حققت الاكتفاء الذاتي من النقل عامة سواء من نقل الخبرات والتصنيع وتصدير

وتابع أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من النقل عامة سواء من نقل الخبرات والتصنيع وتصدير ما يمكن تصنيعه لعدد كبير من الدول.

جدير بالذكر أن ارتفاع أسعار الشحن البحري وتكدس السفن في الموانئ ونقص الحاويات الفارغة مشكلات أحدثت فوضى في التجارة العالمية خلال أزمة سلاسل الإمداد في فترة جائحة "كوفيد-19" وعادت لتطل برأسها من جديد بدخول قطاع الشحن موسمه المزدحم.

قال بيتر ساند كبير المحللين لدى منصة (زينيتا) "هناك خليط من الضبابية والارتباك في سلاسل إمداد الشحن البحري عالميا".

وأضاف "سرعة وحجم هذا الارتفاع الحديث في الأسعار أخذا السوق على غرة" .

وذكر ساند أن سعر الشحن الفوري لإرسال شاحنة بطول 40 قدما (12 مترا) من الصين إلى شمال أوروبا سجل أمس الجمعة 4615 دولارا، وهو أعلى تقريبا بمقدار ثلاثة أمثال ونصف من سعر أول مايو، لكنه دون أعلى سعر على الإطلاق الذي بلغ 14407 دولارات في يناير 2022.

ويعود تاريخ اضطرابات قطاع شحن الحاويات إلى ديسمبر حينما حولت شركة ميرسك وهاباغ لويد وخطوط الشحن الأخرى مسار سفنها بعيدا عن البحر الأحمر وقناة السويس لتفادي هجمات جماعة الحوثي اليمنية بالطائرات المسيرة والصواريخ.

وذكر موقع (لاينرليتيكا) لتقديم التحليلات في تقرير حديث أن تكدس الموانئ في الصين ودول آسيوية أخرى يضغط على سوق شحن حاويات منهكة وتئن بالفعل تحت وطأة نقص المساحات داخل السفن ونقص المعدات.

وقال كوراي كوزه كبير مسؤولي قطاع الشحن لدى (إيفرستريم أناليتيكس) إن الحاويات الفارغة تتكدس أيضا في سريلانكا والإمارات، بينما تبلغ الصين وسنغافورة بوجود نقص في الحاويات.