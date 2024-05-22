محافظ جنوب سيناء ورئيس هيئة موانئ البحر الأحمر يناقشان أعمال تطوير المواني

استقبل اللواء دكتور خالد فوده محافظ سيناء، اللواء محمد عبدالرحيم حميد رئيس هيئة موانئ البحرالاحمر، بحضور كافة الجهات المهنية، وذلك لمناقشة خطة تطويرالمواني الواقعه بمحافظة جنوب سيناء والاستعدادات بميناء نويبع لسفر حجاج بيت الله الحرام والبالغ عددهم حوالي6000 حاج بري و144 اتوبيس وتبدأ اولي رحلات الحج يوم 26 مايو الجاري، حتي 3 يونيه .

اعمال تطوير ميناء شرم الشيخ..

وناقش المحافظ خلال اللقاء اعمال التطوير التي ستتم بميناء شرم الشيخ وتشغيل الميناء من خلال احدي الشركات العالميه كماناقش اعمال رفع كفاءة مارينا اليخوت حيث تم الاتفاق علي اعادة طرح تشغيل المارينا في مزايده عالميه علنيه للتشغيل والتطوير بما يتوافق ومكانة مدينة شرم الشيخ عالميا.

كماناقش فوده اعمال تطوير ميناء نويبع والمارينا المزمع انشاؤها بجوار الميناء والميناء التجاري بمدينة طابا، وكذا رفع كفاءة ساحة الشاحنات خارج ميناء نويبع.

كما استمع للاستعدات التي تمت بميناء نويبع لاستقبال وسفر حجاج بيت الله الحرام.