تعرف على أسعار الأضاحي بأسواق المنيا

سجلت أسعار اللحوم البلدية والضاني بأسواق ومحلات محافظة المنيا، تباينا ملحوظا ما بين اللحوم البلدية والضاني للأضحية، حيث تراوح سعر بيع اللحوم البقري بين 155 إلى 165 جنيهًا للكيلو قائم، فيما تراوح سعر الجاموس بين 145 إلى 150 جنيهًا للكيلو.

وعن أسعار الخراف (الضأني)، فتراوح سعر الكيلو قائم بين 210 إلى 220 للبلدي ويصل البارجي إلى 240 جنيهًا، وعن أسعار الماعز فتراوحت سعر البيع ما بين 220 إلى 240 جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر بيع اللحوم البلدية في منافذ لحوم الوطنية 200 جنيه للكيلو، وسجل سعر بيع اللحمة البقري 285 جنيهًا للكيلو.

وجاء سعر بيع البوفتيك والاستيك 325 جنيهًا للكيلو، سعر الكبدة الطازجة 285 جنيهًا للكيلو، وسجل سعر بيع اللحم وش فخدة 300 جنيه للكيلو، وجاء سعر بيع الموزة 295 جنيهًا للكيلو، وسعر عرق الفلتو 350 جنيهًا للكيلو، وجاء سعر بيع اللحوم البقري، حيث يتراوح سعر كيلو اللحم البلدي ما بين 300 إلى 320 جنيهًا، يتراوح سعر كيلو اللحم الكندوز ما بين 320 إلى 350 جنيهًا، وتراجع سعر بيع اللحم الجملي والذي وصل إلى 350 في الأيام الماضية، ما بين 230 إلى 250 جنيهًا، يتراوح سعر كيلو اللحم الضأن ما بين 380 إلى 420 جنيهًا، يتراوح سعر كيلو اللحم البتلو ما بين 350 إلى 400 جنيه.

وعن أسعار بيع اللحوم في وزارة التموين، سجّل سعر كيلو اللحوم الطازجة نحو 285 جنيهًا، ووصلت أسعار اللحوم السودانية المجمدة نحو 160 جنيهًا للكيلو، وسجّلت أسعار اللحوم السودانية الطازجة اليوم نحو 285 جنيهًا للكيلو، وبمنافذ وزارة الزراعة، وسجل سعر بيع اللحوم البلدي بـ 250 جنيهًا، وسعر بيع اللحوم المفرومة بـ 230 جنيهًا، وسجل سعر بيع الكبدة البلدى بـ 250 جنيهًا.

وفي سياق متصل سجل بيع الأسماك بحلقات السمك والمحلات، حيث سجل سعر كيلو السمك البلطي الممتاز 85 جنيهًا، وبلغ متوسط سعر كيلو البلطي صغير 61 جنيهًا، ووصل سعر كيلو البلطي الأسواني 79 جنيهًا، وسجل سعر كيلو فيليه بلطي من 151 جنيهًا، وسجل سعر كيلو قشر بياض 144 جنيهًا، وسجل متوسط سعر كيلو سمك الثعابين 215 جنيهًا، ووصل سعر كيلو سمك المكرونة الخليجي 103 جنيهات.

وسجل سعر كيلو الكابوريا 120.37 جنيه، وسجل متوسط سعر كيلو المرجان وسط 132 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو سمك موسى 203 جنيهات، وبلغ سعر كيلو السبيط 282 جنيهًا، وسجل سعر كيلو جمبري وسط 257 جنيهًا، واستقر سعر كيلو جمبري صغير عند 151 جنيهًا، وبلغ متوسط سعر كيلو السردين المجمد 90 جنيهًا، وسجل متوسط سعر كيلو سمك الماكريل المجمد 116 جنيهًا.

وعن أسعار بيع الدواجن بمزارع والمحلات بالمنيا، سجّل سعر الدواجن البيضاء في المزرعة نحو 95 جنيها للكيلو، واختلف السعر في الأسواق على حسب بُعد المزرعة عن الأسواق، وسجل سعر الوراك من 107 إلى 110 جنيهات، سعر الكبد والقوانص 120 جنيهًا، كيلو الهياكل بـ 66 جنيهًا، سعر جوز الحمام 140جنيهًا، سعر البط 150 جنيهًا، سعر الأرانب 140 جنيهًا.

وسجلت أسعار بيع الأعلاف بمحلات المنيا، حيث تراوح سعر الطن من علف الدواجن بين 21 إلى 21.5 ألف جنيه، وسجلت أسعار الذرة 10 آلاف جنيه، وسجّل سعر الصويا اليوم 31 ألف جنيه، وسجل سعر طبق البيض الأبيض في المزرعة 146 الأسواق بين 155 إلى 160 جنيهًا للطبق، وسجّل سعر طبق البيض الأحمر 146 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بنحو 160 جنيهًا، وسجّل سعر البيض البلدي 135 جنيهًا للطبق، ليصل إلى المستهلك متراوحًا بين 150 إلى 155 جنيهًا.

وسجل سعر بيع الكتكوت بمزارع المنيا تراجعا ملحوظا ، حيث تراجع سعر الكتكوت اليوم على مستوى جميع الأنواع بمتوسط 4 جنيهات، وسعر كتكوت أبيض أهالي 22 جنيهًا، وسعر كتكوت أبيض شركات 25 جنيهًا، وسعر كتكوت ساسو سجّل 15 جنيهًا، سعر كتكوت بلدي 8 جنيهات، سعر كتكوت رزي 16 جنيهًا.