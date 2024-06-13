حريق هائل في مصفاة نفطية ببلدة الكوير جنوب غرب أربيل بالعراق (شاهد)

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" مشاهد من حريق هائل في مصفاة نفطية ببلدة الكوير جنوب غرب أربيل بالعراق.

مصفاة نفط ببلدة الكوير

واندلع حريق هائل، فجر اليوم، في مصفاة نفط ببلدة "الكوير" جنوب غرب أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، وامتدت ألسنة اللهب الناتجة عن الحريق إلى صهاريج محروقات أخرى، ما أدى إلى وقوع ضحايا.

الحريق أدي إلى انفجار عدة صهاريج

وأدى الحريق إلى انفجار عدة صهاريج نتيجة وصول ألسنة اللهب إليها جراء الحريق الذي اندلع في مصفاة لتصاعد ألسنة اللهب حتى الآن.

جدير بالذكر أن "المقاومة الإسلامية في العراق" أعنلت أمس الفجر، استهدافها "هدفا حيويا" في مدينة إيلات (أم الرشراش) جنوب إسرائيل بالطيران المسير.

وقالت في بيان على قناتها في "تيليجرام": "استمرارًا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في غزة، وردًا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق صباح اليوم الثلاثاء الموافق 12 / 6 / 2024، هدفا حيويا في إيلات (أم الرشراش) المحتلة، بواسطة الطيران المسير".

وأضاف البيان: "وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دك معاقل الأعداء".

ويعلن الفصيل العراقي ذاته وبشكل متكرر، استهداف موانئ ومواقع إسرائيلية حساسة منذ أشهر عديدة، ويوم أمس الثلاثاء، أعلن أيضًا استهداف المدينة ذاتها بالطيران المسير.

وقبل أيام أعلنت "المقاومة العراقية" استهدافها ميناء حيفا في إسرائيل بالطيران المسير.