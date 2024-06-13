73 % من المصريين راضون علن مستوى خدمات الحكومة الإلكترونية

أبدي 73% من المواطنين رضاهم عن مستوي الخدمات التي تقدمها الحكومة الكترونيا ، كما أبدى 19% رضاهم عنها إلى حد ما، فيما أشار 2% إلى عدم رضاهم.

جاء هذا في استطلاع أجراه، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، على عينة من المواطنين البالغين (18 سنة فأكثر) من جميع محافظات الجمهورية؛ بهدف التعرف على مدى استخدامهم لبعض الخدمات المتاحة إلكترونيًّا ومدي تقييمهم لها.

وأكد 69.7% من المبحوثين تأييدهم لميكنة الخدمات الحكومية على الإنترنت، فيما عارضها 10.6% .وقال 30% من المصريين علمهم بموقع مصر الرقمية، و18% منهم حاولوا الحصول من خلاله على بعض الخدمات، وكان أهم تلك الخدمات: الخدمات الخاصة بالبطاقة التموينية.