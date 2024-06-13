الخميس 13 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

73 % من المصريين راضون علن مستوى خدمات الحكومة الإلكترونية

مركز المعلومات ودعم
مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء

أبدي 73% من المواطنين رضاهم عن مستوي الخدمات التي تقدمها الحكومة الكترونيا ، كما أبدى 19% رضاهم عنها إلى حد ما، فيما أشار 2% إلى عدم رضاهم.

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جاء هذا في استطلاع أجراه، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، على عينة من المواطنين البالغين (18 سنة فأكثر) من جميع محافظات الجمهورية؛ بهدف التعرف على مدى استخدامهم لبعض الخدمات المتاحة إلكترونيًّا ومدي تقييمهم لها.

وأكد 69.7% من المبحوثين تأييدهم لميكنة الخدمات الحكومية على الإنترنت، فيما عارضها 10.6% .وقال 30% من المصريين علمهم بموقع مصر الرقمية، و18% منهم حاولوا الحصول من خلاله على بعض الخدمات، وكان أهم تلك الخدمات: الخدمات الخاصة بالبطاقة التموينية.

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