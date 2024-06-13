تراجع أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم

تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الخميس الموافق 13 يونيو، بالتزامن مع استيعاب المستثمرين لاحتمال تأجيل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خفضا محتملا لأسعار الفائدة إلى ديسمبر، في حين أثرت أيضًا وفرة مخزونات النفط الخام والوقود الأمريكية على السوق.

ووفق لوكالة "رويترز"، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 23 سنتا، أو 0.3 %، إلى 82.37 دولارا للبرميل، بحلول الساعة 0415 بتوقيت جرينتش، وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 20 سنتا، أو 0.3 %، إلى 78.30 دولارا.

وكان الخامان القياسيان ارتفعا نحو 0.8 % في الجلسة السابقة.

فيما كان بنك الاحتياطي الفيدرالي أبقى أسعار الفائدة ثابتة أمس الأربعاء وقام بتأجيل بدء تخفيف السياسة إلى أواخر ديسمبر، كما تميل تكاليف الاقتراض المرتفعة إلى إضعاف النمو الاقتصادي، وبالتالي يمكن أن تحد من الطلب على النفط.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" في مؤتمر صحفي بعد انتهاء اجتماع السياسة للبنك المركزي الأمريكي الذي استمر يومين، إن التضخم انخفض دون توجيه ضربة كبيرة للاقتصاد، مضيفًا أنه لا يوجد سبب للاعتقاد بأن ذلك لا يمكن أن يستمر.

ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي

ومن ناحية العرض، ارتفعت مخزونات الخام الأمريكية أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، مدفوعة إلى حد كبير بقفزة في الواردات، في حين زادت مخزونات الوقود أيضا أكثر من المتوقع، حسبما أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة أمس.

كما أثر على الأسعار التقرير الهبوطي الصادر عن وكالة الطاقة الدولية، والذي حذر من زيادة العرض في المستقبل القريب.

حل الصراع في غزة يقلل المخاوف من انقطاع محتمل للإمدادات من المنطقة المنتجة للنفط

وقال محللون في "ايه.ان.زد" للأبحاث :"هذا يتناقض بشكل كبير مع التقرير المتفائل الصادر عن أوبك+ في وقت سابق من هذا الأسبوع، حيث حافظت مجموعة النفط على توقعاتها لتعزيز الطلب".

ويراقب التجار أيضًا المحادثات الجارية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، والتي في حالة حلها، من شأنها أن تقلل المخاوف من انقطاع محتمل للإمدادات من المنطقة المنتجة للنفط.