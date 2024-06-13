بشرى سارة.. انخفاض درجات الحرارة أول أيام عيد الأضحى

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس موضحة استمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء اعتبارًا من اليوم الخميس حتى السبت المقبل" وقفة عرفات" ليسود طقس شديد الحرارة نهارًا حار على السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة ليلا معتدل على السواحل الشمالية.

انخفاض درجات الحرارة

وأضافت الهيئة، أن اعتبارًا من يوم الأحد المقبل "أول أيام عيد الأضحى" هناك انخفاض طفيف في درجات الحرارة بقيم تتراوح ما بين 3 إلى 4 درجات مئوية على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى حتى يوم الثلاثاء.

وناشدت، المواطنين خلال ذروة هذه الموجة بضرورة عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، وارتداء غطاء للرأس، وشرب الكثير من الماء والسوائل الباردة، وارتداء الملابس القطنية الفضفاضة.

سمات فصل الربيع

ويعد الربيع فصل انتقالي ينقلنا من برودة وأمطار فصل الشتاء إلى حرارة ورطوبة فصل الصيف.

يتسم فصل الربيع بالاعتدال في درجات الحرارة في بعض الأحيان.

يشهد أحيانًا هذا الفصل تقلبات جوية حادة وسريعة تتكون في فصل الربيع المنخفضات الخماسينية القادمة من الصحراء الليبية وتتجه إلى الصحراء الغربية لمصر

تؤدي الرياح في بعض الأحيان إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق أحيانًا

كما يحدث انقلاب حراري وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ويؤدي إلى سقوط أمطار متفاوتة على مناطق من شمال البلاد.

وينشط منخفض البحر الأحمر "السودان الموسمي"، ويؤثر على جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء، ويؤدي لسقوط أمطار تصل لحد السيول على المناطق الجبلية.