قوات الاحتلال تقتحم جنين وتصيب شابا بالرصاص الحي

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، الرصاص الحي، صوب شاب، عقب اقتحام مدينة جنين، وفقًا لـ"وفا".

ونقلا عن مصادر محلية، اقتحمت قوات الاحتلال حي الجابريات، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أصيب خلالها شاب بالرصاص، ومنعت طواقم الاسعاف من الوصول اليه.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، شابا من بلدة دوما جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية، باعتقال قوات الاحتلال الشاب ميمنة عبد الحميد دوابشة، بعد أن داهمت منزله، وفتشته.

وأضافت المصادر ذاتها، أن تلك القوات داهمت عددا من المنازل في القرية، وفتشتها.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة تل جنوب غرب نابلس وسيرت آلياتها في عدد من شوارعها.