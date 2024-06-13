نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي تنذر بضعف الدعم لأوكرانيا

كشفت صحيفة بوليتيكو الأمريكية أن نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي قد تنذر بضعف الدعم لحكومة كييف في المستقبل وإرهاق الغرب من القضية الأوكرانية.

وبحسب الصحيفة، فإن المسؤولين الأميركيين والأوروبيين يشعرون بالقلق إزاء التمثيل المتزايد للجماعات اليمينية المتطرفة في البرلمان الأوروبي، التي "تنذر شعبيتها بتزايد التعب الغربي" بشأن قضية أوكرانيا.. وفق لوكالة الأنباء الروسية "تاس".

وتعتقد هيذر كونلي، النائبة السابقة لمساعد وزير الخارجية في مكتب الشؤون الأوروبية والأوراسية، أنه إذا فاز حزب التجمع الوطني بزعامة مارين لوبان، والذي سيطر على انتخابات البرلمان الأوروبي في فرنسا، في الانتخابات التشريعية الفرنسية المبكرة المقبلة، فإن مبادرات السياسة الخارجية الجديدة ستواجه مبادرات جديدة في مجال السياسة الخارجية، أو قد يتم تجميد تخصيص الأموال لدعم حكومة كييف.

ونُقل عن جيم تاونسند، النائب السابق لمساعد وزير الدفاع للسياسة الأوروبية وحلف شمال الأطلسي، قوله إن انتصار حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف يعد بمثابة تحذير للمستشار من يسار الوسط أولاف شولتز بأنه قد يكون "مقترضًا"، علاوة على ذلك، يعتقد العديد من المسؤولين أن نتائج الانتخابات الأوروبية، إلى جانب المخاوف بشأن احتمال إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قد تدفع الزعماء الغربيين إلى إرسال أكبر قدر ممكن من المساعدات إلى كييف في المدى القريب.

وكانت قد أُجريت انتخابات البرلمان الأوروبي للفترة 2024-2029 في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي في الفترة من 6 إلى 9 يونيو. وحسنت أحزاب اليمين واليمين المتطرف مواقفها في التصوي، وفي فرنسا، حصلت القوى اليمينية على ضعف عدد الأصوات التي حصل عليها الوسطيون التابعون للرئيس إيمانويل ماكرون، الذين أعلنوا في وقت لاحق قراره بحل الجمعية الوطنية، أو مجلس النواب في البرلمان الفرنسي، وتنظيم انتخابات برلمانية مبكرة.

كما عززت القوى اليمينية مواقعها في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى أيضًا، وكان للاضطرابات السياسية التي أعقبت الانتخابات تأثير سلبي على مؤشرات الأسهم في أوروبا الغربية.