4 مشروبات طبيعية لخفض ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم قد يحدث لفترة مؤقتة، أو قد يكون حالة مزمنة ومستمرة لذلك يجب تناول بعض المشروبات التي تخفض نسبة الضغط.



مؤشرات ضغط الدم المرتفع مشكلة ارتفاع ضغط الدم تعتبر شائعة في عالمنا العربي، وهي تحدث بسبب قوة الدم التي تضخ من القلب، وزيادة مقاومة الشرايين لها، مما يتسبب في ارتفاع ضغط الدم، والذي قد ينتج عنه بعض المضاعفات مثل أمراض القلب

عصير البنجر يتميز البنجر بلونه الجذاب، وبفوائده العديدة أيضا التي يجهلها الكثير منا، فهو غني بالمعادن والفيتامينات والمركبات المهمة للحفاظ على الصحة

عصير البرقوق في دراسة تم إجراؤها في وقت سابق، لاحظ مجموعة من الباحثين أن تناول البرقوق ساعد على خفض ضغط الدم، وعندما زاد العدد إلى 6 حبات كان له تأثير على خفض ضغط الدم الانقباضي، لذلك يمكنك تحضير عصير البرقوق من خلال نقعه.

عصير الرمان من أكثر الفواكه المفيدة للجسم والقلب أيضاّ فهو يساعد على مقاومة الالتهابات المؤذية للقلب، وفي العموم هو غني بفيتامي سي وحمض الفوليك

عصير التوت من الفواكه اللذيذة جدا، فهو كمشروب عموما من الفواكه الغنية بمضادات الأكسدة، خصوصا التوت الأزرق