سر تعثر انتقال تشيزني للنصر السعودي

شهدت الساعات الماضية، أنباء قوية عن فشل مفاوضات النصر السعودي، للحصول على خدمات تشيزني حارس مرمى فريق يوفنتوس الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكان نادي النصر السعودي قد دخل في مفاوضات مع يوفنتوس الإيطالي وقدم عرضًا رسميًا للتعاقد مع تشيزني، خلال فترة انتقالات الصيف القادم.

وأشارت قنوات الكأس القطرية إلى أن صفقة انتقال تشيزني إلى النصر السعودي، قد فشلت، بسبب عدم موافقة المدير الرياضي للعالمي، هييرو والمدير الفني للفريق لويس كاسترو.



المدير الرياضي لنادي النصر السعودي، هييرو، يفضل التعاقد مع حارس ليفربول أليسون بيكر، على البولندي تشيزني، ويرغب بمواصلة مفاوضاته، وذلك بعد التشاور مع السيد لويس كاسترو.

وشددت تقارير صحفية على أن نادي ‎النصر السعودي طلب من يوفنتوس وقت أطول لذلك فإن الصفقة كان مصيرها الفشل .