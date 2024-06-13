كولر يحدد 5 صفقات بالميركاتو الصيفي.. أحدهما حارس مرمي

كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو، عن تفاصيل أزمة بين محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الاهلي، ومارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

وأوضح ميدو أن هناك جلسة جمعت بين محمود الخطيب، ومارسيل كولر، منذ أيام قليلة، للحديث عن عدة ملفات مهمة تخص الفريق.

وأشار ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامجه “الريمونتادا” المذاع عبر فضائية “المحور”، إلى أن النادي الاهلي بدأ التحرك من أجل تدعيم صفوفه بالمراكز التي تحتاج إلى تعزيز.



وتابع: “الاهلي لم يكتف بكونه بطلًا لدوري أبطال إفريقيا فقط، إلا أنه بدأ في دراسة احتياجاته جيدًا في انتقالات الصيف”.

وأضاف: “كولر طلب نقل اللجنة الفنية وتدعيم 5 مراكز استعدادًا للموسم الجديد، والبداية من حراسة المرمى على الرغم من وجود الشناوي وشوبير، وقلب دفاع ولاعب خط وسط هجومي وظهير أيسر ورأس حربة صريح، ولا يمانع كولر من رحيل كهربا”.

وشدد على أن النادي الاهلي يرغب في تطوير أسلوب اللعب من أجل التفوق على الأندية والمنافسة على جميع البطولات القادمة.