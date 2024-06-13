تبحث الأمهات على طرق جديدة ومختلفة لتحضير الفته أول أيام عيد الأضحى لتسعد أفراد أسرتها وتقدم لهم وجبة غذائية متكاملة بمكونات المتواجده داخل المنزل.



وتعد فتة الحمص باللحمة من الوصفات الشامية المحببه لدى الكبار والصغار لذا نقدمها لكٍ بخطوات سهلة وبسيطة واسعدي أسرتك.



المقادير

- حمص : 3 اكواب (مسلوق)

- الماء : نصف كوب (ماء سلق الحمص)

- الطحينية : 2 ملعقة كبيرة

- لبن زبادي : ملعقة كبيرة

- عصير الليمون : ربع كوب (حامض)

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل أسود : حسب الرغبة

- الفلفل الاحمر الحار : رشّة

- الخبز : 3 أرغفة (لبناني، مقطّع إلى قطع صغيرة)

- الماء : كوب وربع (ماء سلق الحمص)

- لحم مفروم : 250 غراماً

- صنوبر : حسب الرغبة (للتزيين)

- بقدونس : حسب الرغبة (للتزيين)

طريقة التحضير

لتحضير اللحم: في قدر غير لاصق، ضعي اللحم وقلّبي جيداً.

غطّي القدر بعد مرور 5 دقائق.

أضيفي زيت الزيتون وقلّبي جيداً واتركي الخليط على نار هادئة حتى ينضج اللحم.

نكّهي بالملح والفلفل بحسب الذوق.

لتحضير الحمص: في وعاء عميق، ضعي الطحينة وعصير الليمون الحامض وامزجي جيداً.

أضيفي اللبن الزبادي واخلطي.

في محضرة الطعام، ضعي الحمص وربع كوب من ماء سلق الحمص.

أضيفي الثوم ومن ثمّ الطحينة وشغّلي المحضرة للحصول على حمص مطحون ناعم.

ضعي الخليط جانباً في طبق.

في وعاء عميق، ضعي الخبز وأضيفي إليه ماء سلق الحمص.

قلّبي بلطف ومن ثم أضيفي الحمص وقلّبي بلطف.

في طبق التقديم، ضعي أولاً بضع حبات حمص مسلوق ومن ثمّ ضعي الفتة بعدها اللحم المفروم.

زيّني الطبق بالصنوبر والمزيد من الحمص والبقدونس