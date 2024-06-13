يورو 2024 : تعرف على الجوائز المالية للبطولة الاهم اوربيا

يقص منتخب المانيا صاحب الجمهور و الملعب شريط مباريات بطولة كأس اوربا مساء الجمعة عندما يلتقي مع منتخب اسكتلندا على ملعب اليانز ارينا في افتتاح يورو 2024 وهي البطولة التي يترقبها عشاق كرة القدم في مختلف انحاء العالم .

ومع الشغف الجماهيري الذي وصل الى اعلى معدلاته خلال الايام الماضية لمتابعة بدء انطلاق يورو 2024 فأن هناك اهتماما اخر بخلاف الهدف الاهم والاغلى بكل تأكيد وهو الحصول على الكأس يراود المنتخبات المشاركة وهي الجوائز المالية التي ستحصل عليها المنتخبات التي ستشارك في البطولة .

الاتحاد الأوربي لكرة القدم ( الويفا ) اعلن انه سيقدم جوائز مالية للمنتخبات المشاركة في البطولة مجموعها 331 مليون يورو وهو نفس مجموع الجوائز في بطولة يورو 2020 ونظام توزيع الجوائز يجعل هناك تنافسية كبرى في البطولة و يجعل لكل مباراة اهمية خاصة فبخلاف تصاعد قيمة الجوائز المالية مع تقدم المنتخبات في مشوار البطولة الان لكل مباراة جائزة مالية محددة وهو ما يضيف الكثير الى الحماس الموجود في المباريات . الفريق الفائز بالبطولة اقصى مبلغ من الممكن ان يحصده هو 28.250 مليون يورو وهو المبلغ الذي سيصل اليه الفريق البطل حال فوزه بجميع مبارياته في البطولة على النحو التالي :

3 مليون يورو حال الفوز بجميع مباريات الدور الاول ( الفوز في المباراة الواحدة في الدور الاول بمليون يورو )

1.5 مليون يورو قيمة الفوز بمباراة دور ثمن النهائي .

2.5 مليون يورو قيمة الفوز بمباراة الدور ربع النهائي

4 مليون يورو قيمة الفوز بمباراة الدور نصف النهائي

8 مليون يورو قيمة الفوز بالمباراة النهائية والخاسر في المباراة النهائية يحصل على 5 مليون يورو .

ويتم اضافة تلك المبالغ لمقابل المشاركة في البطولة وتحصل عليه المنتخبات الاربع والعشرين المشاركة في يورو 2024 وقيمته 9.25 مليون يورو لكل منتخب .