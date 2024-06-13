جويل مردينيان مثيرة ولافته بلون الصحراء

خضعت الإعلامية جويل مردينيان لجلسة تصوير جديدة وشاركت متابعيها ببعض صورها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر الإنستجرام.

وبدت جويل مردينيان بإطلالة ساحرة، تميل للجرأة كعادتها، حيث ارتدت فستان طويل مجسم من اعلى وفضفاض من اسفل صمم من قماش الساتان باللون البني مستوحاه من رمل الصحراء.

قصر الفستان عكس التاتو الكامن اسفل قدميها.

اما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر جذابة ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه مما عكس سحر ملامحها.

جويل ماردينيان (27 نوفمبر 1977) هي مذيعة لبنانية تقدم برنامج «جويل» على قناة أم بي سي. كانت سفيرة لماركة Max factor بالشرق الأوسط والخليج ثم قامت بإنتاج ماركة ماكياج خاصة بها وتحت اسمها الشخصي Joelle.

تزوجت مرتين: أولى من والد ابنها بايلي و تزوجت مرة ثانية في 2010 من رجل الأعمال اللبناني كمال قدورة والد ابنتها ايلا صوفيا. ومؤخرا تبنت طفل اسمته نايثين.