الشهم مات غريقا.. وفاة عامل كافتريا أثناء إنقاذه 3 أطفال سقطوا في مياه ترعة بالشرقية

توفي عامل كافتريا في العقد الثالث من العمر، غريقًا في مياه بحر مويس النار بقرية العزيزية التابعة لمركز منيا القمح محافظة الشرقية، وذلك أثناء محاولته إنقاذ 3 أطفال كانوا قد سقطوا في مياه البحر، ويواصل رجال الإنقاذ النهري من جهودهم من أجل الوصول إلى جثته وانتشاله.

والبداية، كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، بلاغًا بغرق العامل الشاب في ترعة بحر مويس بناحية العزيزية التابعة لمركز منيا القمح.

وبالفحص، تبين أن «طارق. س. الـ» 23 عامًا، عامل كافتريا، حاول إنقاذ 3 أطفال كانوا قد سقطوا في ترعة بحر مويس بناحية العزيزية، وإنه نجح في إنقاذ اثنين منهم، وأثناء محاولته إنقاذ الطفل الثالث في المياه، غاب عن الأنظار وتأكد غرقه.

تم تحرير محضر بالواقعة، ويكثف رجال الإنقاذ النهري من جهودهم في محاولة للوصول إلى جثة العامل وانتشالها، وبالعرض على النيابة العامة كلفت المباحث الجنائية بالتحري عن الواقعة وملابساتها.

وفي سياق متصل، عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار نسيم على بيومي، وعضوية المستشارين أحمد سويلم محمد، وسامي زين العابدين، وشادي المهدي عبدالرحمن، وسكرتارية يامن محمود، وإسلام محجوب؛ ربة منزل وعشيقها بالإعدام شنقًا، لاتهامهم بقتل زوج الأولى، بسبب خلافات على إثر علاقة عاطفية بينها وبين المتهم الثاني.

تعود أحداث القضية لشهر فبراير من العام المنقضي 2023، عندما أحالت النيابة العامة كلا من «أوليفيا. ع» 27 عاما، ربة منزل، و«فادي . ف» 26 عاما، عامل بمعرض موبيليا،للمحاكمة الجنائية بتهمة قتل المجني عليه «فؤاد. م» زوج المتهمة الأولى، وسرقة أمواله.

وكشفت التحريات أن المجني عليه كان قد علم بوجود علاقة عاطفية بين زوجته المتهمة الأولى، وبين المتهم الثاني، فنشبت بينهما خلافات زوجية انتهت بانتواء المتهمين الأولى والثاني إزهاق روح المجني عليه، ووضعا مخططًا إجراميًا لذلك، وقاموا بتنفيذه على النحو المبين بالتحقيقات.

وتوصلت التحقيقات أن المتهمين قتلوا المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على ذلك بعد أعمال فكر وروية، وأعدوا لذلك الغرض أقراصًا مهدئة «كلوزابكس» استخدموها بأن قاموا بوضعها بمأكله ومشربه، وما أن تيقنا من أعمال تأثيرها عليه، قام المتهم الثاني باستخدام ما بحوزته من أداة «مشنقة» في كتم أنفاس المجني عليه، وحال مقاومته قامت المتهمة الأولى بشل مقاومته متعدية عليه ضربا محدثين ما به من إصابات واردة بتقرير مصلحة الطب الشرعي، واستمرا بذلك حتى لفظ أنفاسه الأخيرة مفارقًا الحياة، قاصدين من ذلك قتله، وسرقوا حقيبة أموال مملوكة للمجني عليه من داخل مسكنه محل الواقعة على النحو المبين بالتحقيقات.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالتهم إلى محكمة الجنايات والتي أصدرت قرارها المتقدم.