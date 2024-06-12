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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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عبدالمنعم سعيد: لوم الجامعة العربية على خذلان القضية الفلسطينية ظلم كبير (فيديو)

الدكتور عبد المنعم
الدكتور عبد المنعم سعيد، عضو مجلس الشورى

 قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، عضو مجلس الشورى، والمفكر السياسي، إن إلقاء اللوم على الجامعة العربية في عدم الدفاع عن القضية الفلسطينية نوع من الظلم الكبير، لأن أي تنظيم دولي هو انعكاس للإرادة الدول المشكلة لهذا التنظيم.


وتابع "سعيد"، خلال حواره مع الإعلامي نشـأت الديهي، ببرنامج "المشهد"، المذاع على  المذاع على فضائية "ten"، مساء الأربعاء، أن القضية الفلسطينية تأخذ ما يستحقه من أهمية في الجامعة العربية، ولكن هناك تناسي لما يحدث من حرب أهلية في سوريا واليمن والسودان منذ سنوات، معقبًا: "هناك زلزال مستمر في المنطقة نتيجة بعض الأمور الداخلية،  ونتيجة حركة القوى الإقليمية مثل إيران وتركيا وإسرائيل والقوى الدولية". 

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وشدد على ضرورة تحريك القضية الفلسطينية في اتجاه إنهاء الانقسام وخلق مُصالحة حقيقة بين الفصائل الفلسطينية، والعمل على إعلاء فكرة الدولة الوطنية في فلسطينية.

انتقادات "ظالمة"

فيما قال الدكتور جمال عبد الجواد، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية،  إن الانتقادات التي تأتي من الشارع للجامعة العربية قولاً واحدًا ظالمة، لأن الجامعة لا تمتلك جهاز تنفيذي أو سلطة تجب سلطة الدول، مشيرًا إلى أن البعض يقارن الجامعة العربية بالاتحاد الأوربي، أو حلف الناتو، وهذا الأمر مختلف تمامًا.
ولفت، إلى أن المنظمات الدولية باستثناء الإتحاد الأوروبي، تكاد تكون منتديات لتبادل الرأي وخلق التوافقات، وليست لإجبار الدول للتصرف بصورة مختلفة لا تتوافق مع مصالحها.
وأشار إلى أن الوحدة العربية تعني إذابة فكرة الدولة الوطنية، مشيرًا إلى أن الجامعة العربية قُدمت في البداية على أنها طريقة لتحقق الوحدة العربية، وهذا الأمر لم يكن صحيحًا، مشيرًا إلى أن الشارع العربي يُحاسب الجامعة على أنها دولة الوحدة العربية.
 

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