صحة الشرقية تُجري مناورة للتدريب العملي على خطة الإخلاء ومجابهة الحرائق

قامت مديرية الشئون الصحية بالشرقية اليوم الأربعاء، بعمل مناورة إخلاء ونموذج محاكاة للتعامل مع الحرائق بديوان عام المديرية، وذلك للمرة الثانية في أقل من شهر، تحت إشراف المستشار العسكري بالمحافظة، والدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية.

جاء ذلك في إطار خطة الدولة للتدريب العملي علي مجابهة الأزمات والكوارث المحتملة، وزيادة الوعي لدى العاملين بالمنشآت الحكومية، والتأكد من جاهزية كافة الفرق والجهات المختصة للتعامل مع الأزمة، وذلك بحضور المقدم عمرو الدسوقي من مكتب المستشار العسكري، والدكتور شريف محمود رئيس جهاز السلامة والصحة المهنية، والدكتور نصر شعبان مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بمديرية الصحة، وبالتنسيق مع مدير فرع هيئة الإسعاف بالشرقية الدكتور أحمد عباس.

وخلال المناورة، تم التدريب العملي على سرعة تطبيق الإخلاء الكلي لجميع العاملين والمواطنين من مختلف المباني الموجودة بالمديرية، والتأكد من الالتزام بتعليمات المسئولين عن الإخلاء، وذلك للمرة الأولى بالمديرية، للوقوف على مدى معرفة العاملين بآليات التصرف في حالة حدوث حريق وسياسات الإخلاء، ووجه وكيل الوزارة بتكرار هذه السيناريوهات خلال الفترة المقبلة، لزيادة خبرة ووعي العاملين، والوقوف على أي نقاط ضعف أو أي سلبيات لتداركها في المرات القادمه.

وأكد الدكتور هشام مسعود بأن هذه التدريبات العملية تعد نموذجاً لمحاكاة واقعية، وتطبيق عملي لاختبار فاعلية فرق السلامة والصحة المهنية، وقياس مدى قدرة الإدارات المعنية والمنوط بها مجابهة الأزمات والكوارث وكيفية التعامل معها في المواقف الطارئة، من خلال بيان عملي يوضح التعامل مع الأزمة والإجراءات التي تم إتخاذها للحفاظ على السلامة العامة للمواطنين، بالإضافة إلي صقل مهارات العاملين بالقطاع الصحي لمجابهة أي أزمات محتملة، أو أحداث طارئة قد تواجه المنشآت الصحية، والخروج منها بأقل الخسائر الممكنة.

كما يتم التدريب الجيد على أسلوب تنفيذ إجراءات تقدير الموقف، والإجراءات العاجلة لمجابهة الأزمات والكوارث، واتخاذ القرارات السليمة للتصدي للأزمات الطارئة.