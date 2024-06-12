محافظ الغربية يناقش مقترحات الرصف بحي أول وثان طنطا

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم الأربعاء، اجتماعًا لمناقشة الشوارع الرئيسية والطرق المحورية المقترح رصفها بالخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد بحي أول وثان ومركز طنطا ومركز ومدينة كفر الزيات، وذلك ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق وتوسعتها والارتقاء بمستوى البنية التحتية لقطاع الطرق.

يأتي ذلك تنفيذا لخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وتيسيرًا لحركة المركبات والمواطنين خلال تنقلاتهم.

واستعرض المحافظ، المقترحات المقدمة لرصف الشوارع الرئيسية والطرق المحورية المزمع تنفيذها خلال الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد، مؤكداً أن اختيار الشوارع التي سيتم رصفها في خطة العام المالي الجديد، تكون طبقاً لأولويات محددة على رأسها (الكثافة السكانية، واحتياجات السكان، والربط بين طرق أساسية ومحورية).

وأكد محافظ الغربية، أن المحافظة مستمرة في دراسة وتفقد الطرق الرئيسية بالمدن وربطها ببعضها البعض، إلى جانب إنشاء طرق جديدة، من أجل خلق محاور مرورية جديدة تساهم في تحقيق السيولة المرورية داخل المدن.

وعلى صعيد آخر قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بجولة مسائية لمتابعة الموقف التنفيذي ل 5 مشروعات رصف وتطوير بمركز ومدينة طنطا ،مؤكدا أن مشروعات الرصف والتطوير الجاري تنفيذها ستساهم في إضفاء المظهر الحضاري والجمالي والطابع المميز لعروس الدلتا ، وإحداث نقلة نوعية للطرق والشوارع وتطويرها بما يليق بمحافظة الغربية، كما ستقدم المشروعات الخدمية التنموية خدمات أفضل للمواطنين إلى جانب توفير فرص عمل للشباب بشكل مباشر وغير مباشر.

بدأت الجولة بمتابعة الأعمال بمشروع محطة إنتاج البيض بكفر الشيخ سليم والمقامة على مساحة 14 فدانا، وتهدف في المقام الأول لتحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج بيض المائدة من خلال خطوط للتربية والإنتاج ـ وذلك لإنتاج ٧٠ مليون بيضة في العام إلى جانب التصدير للخارج، فضلا عن توفير فرص عمل جديدة للشباب.

وأشار رحمي، إلى أن المحطة تتكون من ٨ عنابر ٢ لتربية الأمهات و٦ للفراخ البياض، ويتكون كل عنبر من ٣ خطوط بمساحة 12X 85 بطاقة 34560 طائرا، كما يتم رصف الطريق المؤدي إلى المحطة بطول 3 كم وعرض 12 م.

وتابع المحافظ، الجولة بمتابعة أعمال رصف وتوسعة الطريق المؤدي لمجمع تدوير مخلفات القمامة بدفرة بطول 1 م وعرض 8 م بداية من كوبري دفرة باتجاه مدخل مصنع تدوير القمامة حيث يتم تشغيل قطاع التوسعة لنهو قطاع الأساس تمهيدا لاستكمال أعمال الطبقة الرابطة.

وأكد محافظ الغربية، أن المحافظة قامت بإزالة كافة الاشغالات والتعديات على الطريق وزيادة عرض الرصف ليصبح(١٠) متر لتوسعته ورصفه لتسهيل الحركة المرورية لقرية دفرة والتي تعد من أكبر القرى الصناعية المنتجة للأخشاب على مستوى الجمهورية .

وفي السياق ذاته تابع المحافظ الأعمال الجارية في محور طريق المعامل بميت حبيش والذي يعد محورا مروريا سيساهم في تحقيق السيولة المرورية بطريق "طنطا ـ السنطة" القديم، من خلال ربط مدخل طنطا الشمالي من كوبري فاروق حتى نهاية قرية ميت حبيش دون المرور بالطريق القديم، حيث يتم وضع طبقة، MCO تمهيدا لأعمال الرصف، الجولة بمتابعة أعمال الرصف والتطوير الجارية بكورنيش محلة منوف والمقام على ترعة القاصد من كوبري قحافة حتى كوبري كلية الهندسة بمجمع الكليات بسبرباي بطول 2 كم ومتوسط عرض الرصف 15 م بجانب الكورنيش بعرض 3 م والجانب الاخر 1.5م و تغطية المسقه المجاورة للطريق بطول 1300م منعا للحوادث المتكررة بالمنطقة وتدبيش ترعة القاصد بطول 2 كم حفاظا على المجرى المائي بالإضافة الى تركيب أعمدة ديكوريه لإنارة المنطقة لتضيف لمسة جمالية للكورنيش.

واختتم المحافظ الجولة بتفقد الأعمال الجارية بمحور أم القرى بحي ثان طنطا ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية و يعد المحور من المحاور المرورية الهامة التي يتم تنفيذها بالمحافظة لربط كورنيش الغفران بحي ثان طنطا بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بطول 750م وعرض 18 م وارصفة 1.5 متر من الجانبين.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود عيسى رئيس مركز ومدينة طنطا، الأستاذ ممدوح النجار رئيس حي أول طنطا ، الأستاذ سيد الحمراوي رئيس حي ثان طنطا المهندس اشرف هواش مدير مديرية الإسكان .