اقرأ غدًا بالوفد.. الفصائل الفلسطينية تسلم مصر وقطر ردها على مقترح وقف الحرب الإسرائيلية

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الخميس، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "الفصائل الفلسطينية تسلم مصر وقطر ردها على مقترح وقف الحرب الإسرائيلية".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

مطالبات بالانسحاب الكامل من غزة وفتح معبر رفح بضمانات أمريكية مكتوبة

500 مليون دولار عائد متوقع لتشغيل السفن السياحية

رئيس شعبة المخابز: تكلفة الرغيف 125 قرشًا يدفع منها المواطن 20 قرشًا

الغلاء والامتحانات يسرقان فرحة العيد