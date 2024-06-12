الأربعاء 12 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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اقرأ غدًا بالوفد.. الفصائل الفلسطينية تسلم مصر وقطر ردها على مقترح وقف الحرب الإسرائيلية

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الصفحة الأولى من عدد جريدة الوفد

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الخميس، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "الفصائل الفلسطينية تسلم مصر وقطر ردها على مقترح وقف الحرب الإسرائيلية".

 يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

مطالبات بالانسحاب الكامل من غزة وفتح معبر رفح بضمانات أمريكية مكتوبة

 500 مليون دولار عائد متوقع لتشغيل السفن السياحية 

رئيس شعبة المخابز: تكلفة الرغيف 125 قرشًا يدفع منها المواطن 20 قرشًا 

الغلاء والامتحانات يسرقان فرحة العيد

الجريدة الورقية