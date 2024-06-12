اقرأ غدًا بالوفد.. الفصائل الفلسطينية تسلم مصر وقطر ردها على مقترح وقف الحرب الإسرائيلية
تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الخميس، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "الفصائل الفلسطينية تسلم مصر وقطر ردها على مقترح وقف الحرب الإسرائيلية".
يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-
مطالبات بالانسحاب الكامل من غزة وفتح معبر رفح بضمانات أمريكية مكتوبة
500 مليون دولار عائد متوقع لتشغيل السفن السياحية
رئيس شعبة المخابز: تكلفة الرغيف 125 قرشًا يدفع منها المواطن 20 قرشًا
الغلاء والامتحانات يسرقان فرحة العيد