مقتل سيدة في ظروف غامضة بالمنيا

شهد مركز ومدينة ملوي جنوب محافظة المنيا، اليوم الأربعاء، العثور على جثة سيدة متعفنة في ظروف غامضة بالمنيا، ويجري رجالات المباحث الجنائية ، عمليات بحث موسعة لكشف غموض الحادث .

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، قد تلقت إخطاراً من غرفة عمليات النجدة، تتضمن عثور أهالي إحدى قري مركز ملوي جنوب المحافظة، على جثة مسنة متعفنة مقتولة، بمنزل أحد الجيران، وتم نقلها إلى المستشفي تحت تصرف جهات التحقيق.

وعلى الفور انتقل رجال الشرطة، وسيارات الإسعاف الي مكان البلاغ، وتبين ان الجثة لسيدة مسنة مقتولة، بمنزل أحد الجيران بالقرية، وتم نقلها الي مستشفي ملوي التخصصي، وإيداعها داخل المشرحة للعرض علي الطبيب الشرعي، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة، وتكثف الأجهزة الامنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة، وتم ضبط صاحب المنزل، وتشير التحريات الأولية لفريق البحث الجنائي، أن جارتها هي المتهمة في قتلها.

وفي سياق أخر لقي طالب بمدرسة التمريض مصرعه إثر اصطدامه بقطار عند مزلقان كفر المنصورة القديم، أثناء عبوره المزلقان، وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، قد تلقت بلاغا من غرفة عمليات النجدة، يتضمن بمصرع طالب ثانوي تمريض، إثر اصطدامه بقطار عند مزلقان كوبري كفر المنصورة القديم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين مصرع الطالب، عبد الله ناصر من قرية دماريس، مركز المنيا، وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي صرحت بدفن الجثة.