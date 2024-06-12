الأطعمة الصحية تحمي حاجز الدم في الدماغ

الحفاظ على حاجز الدم في الدماغ من الأمور التي يجب أن نعي أهميتها ، ويعد هو الحاجز الفسيولوجي بين المساحات السائلة في مجرى الدم والجهاز العصبي المركزي.

وأوضح مركز الصحة بألمانيا أن وظيفة حاجز الدم في الدماغ تتمثل في منع السموم ومسببات الأمراض من الوصول إلى الدماغ عبر الدم، وإذا لم يعمل هذا الحاجز بشكل صحيح، فإن الجسم يصبح عُرضة للأمراض، مثل ألزهايمر والتصلب المتعدد.

وأضاف المركز أنه يمكن حماية حاجز الدم في الدماغ من خلال التغذية الصحية، أي تناول الأغذية المهمة لوظائف المخ، مثل الأغذية الغنية بالأحماض الدهنية أوميجا 3 (الأسماك والمكسرات) والمغنيسيوم (الموز والمكسرات والكاكاو وبذور القرع العسلي)، وفيتامين B12 (لحوم وكبد البقر والبيض ومنتجات الألبان والأسماك).

وينبغي أيضاً تناول الأغذية الغنية بمركبات النبات الثانوية مثل السلفورافان (البروكلي) والكركمين (الكركم) واللوتين وزياكسانثين (السبانخ واللفت) وحمض ألفا ليبويك (السبانخ والبروكلي).

ومن الضروري أيضاً الإقلال من الأغذية، التي تؤثر بالسلب على وظيفة حاجز الدم في الدماغ، مثل الأغذية المحتوية على مادة التحلية "الأسبارتام" ومُحسّن النكهة "الجلوتامات" وحمض الستريك (المشروبات كالليمونادة والمربى والفواكه المعلبة).

وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي الإقلاع عن المواد، التي تُلحق ضرراً بحاجز الدم في الدماغ مثل النيكوتين والخمر .